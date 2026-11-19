De acuerdo con versiones difundidas en medios fueguinos, el multimillonario podría participar de una excursión de pesca en una estancia ubicada en las inmediaciones de Río Grande, una zona reconocida internacionalmente por sus atractivos naturales. Tierra del Fuego es uno de los destinos elegidos por turistas extranjeros para practicar pesca deportiva, especialmente por la presencia de truchas de gran tamaño en sus ríos.

Bill Gates en Buenos Aires: lo fotografiaron en Plaza de Mayo. (Foto: X/guidoialvarez)

Esta actividad suele atraer a visitantes internacionales que buscan experiencias exclusivas en entornos naturales de la Patagonia. No obstante, todavía no trascendió en qué establecimiento se alojaría Gates ni cuándo se realizaría la supuesta excursión. Tampoco se conoce cuánto tiempo permanecerá en territorio argentino, quiénes forman parte de su comitiva o si tiene previstas otras actividades antes de abandonar el país.

Los lujosos yates que llegaron a Ushuaia

Otro detalle que despertó curiosidad fue la llegada de dos embarcaciones de lujo vinculadas con el empresario estadounidense Lorenzo Fertitta, exdirector ejecutivo de la UFC, la reconocida organización de artes marciales mixtas.

Los barcos se encontraban en el puerto de Ushuaia durante la visita de Gates, aunque no existe confirmación de que el cofundador de Microsoft haya viajado en ellos o mantenga alguna relación con su presencia en la ciudad.

Una de las embarcaciones es el Lonian, un megayate de 87 metros de eslora, construido en 2018 por el prestigioso astillero neerlandés Feadship. Su valor estimado ronda los 160 millones de dólares y dispone de instalaciones diseñadas para viajes privados de lujo.

La segunda embarcación es el Hodor, un buque de apoyo de 66 metros de largo, construido en España y botado en 2019. Este tipo de barcos está preparado para acompañar a grandes yates durante travesías prolongadas y transportar equipamiento adicional, como helicópteros, lanchas rápidas y otros vehículos utilizados en expediciones.

Bill Gates también estuvo en Buenos Aires: los lugares turísticos que visitó

Antes de su aparición en Ushuaia, Bill Gates fue visto recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Su paso por la capital argentina quedó registrado en fotografías tomadas por turistas y vecinos que lo reconocieron mientras caminaba por distintos puntos turísticos.

Uno de los encuentros ocurrió en Plaza de Mayo, donde un usuario de la red social X compartió una imagen del empresario durante su visita al centro histórico porteño. También circularon fotografías de Gates en La Boca, especialmente en los alrededores de Caminito, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

El Lonian, superyate de 87 metros vinculado al empresario estadounidense Lorenzo Fertitta (Vessel Finder)

Las imágenes permitieron reconstruir parte de su recorrido por Buenos Aires, aunque no trascendieron detalles sobre el alojamiento elegido ni sobre posibles reuniones durante su estadía.

El misterio sobre la agenda de Bill Gates en la Argentina

A pesar de las fotografías que confirman su presencia en distintos puntos del país, el viaje de Bill Gates continúa rodeado de interrogantes. Por el momento, no se informó oficialmente si su visita responde exclusivamente a motivos turísticos o si también contempla encuentros privados o actividades vinculadas con sus proyectos personales.

La posibilidad de una excursión de pesca en Tierra del Fuego es una de las principales versiones que circulan, pero todavía no cuenta con confirmación. Mientras tanto, su inesperada aparición en Ushuaia y su recorrido por Buenos Aires despertaron el interés de quienes se sorprendieron al encontrarse con uno de los empresarios más conocidos del mundo tecnológico caminando por las calles argentinas.