El presidente Javier Milei participó este jueves de la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), que se realizó en Madero Tango, en el barrio porteño de Puerto Madero.
El Presidente encabezó la primera cena anual del FACA en Madero Tango, donde recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y aseguró que, con la ley de juicio en ausencia, los responsables “van a ser juzgados aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege”.
Javier Milei participó de la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo en Madero Tango. (Foto: Presidencia):
El presidente Javier Milei participó este jueves de la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), que se realizó en Madero Tango, en el barrio porteño de Puerto Madero.
Durante su discurso, el mandatario recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y destacó la posibilidad de juzgar a los responsables a partir de la ley de juicio en ausencia. “Esta tarde estuve en la AMIA que entregó un reconocimiento a las víctimas... vidas arrancadas por el terrorismo en nuestro suelo. Familias que durante años no dejaron de pedir justicia. Hoy con la ley de juicio en ausencia los responsables van a ser juzgados aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege”, expresó.
La cena se desarrolló horas después de que Milei recibiera una distinción del presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, durante una ceremonia en la sede de la AMIA. El reconocimiento fue otorgado al Presidente por su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel.
Al referirse al galardón, Milei manifestó: “Recibo esta distinción con gratitud y con el compromiso de seguir trabajando en esta causa”.
Durante el acto en la sede de la AMIA, el presidente recordó que en 1994 daba clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que, al terminar, solía caminar por la calle Pasteur, donde se encuentra el edificio que fue blanco del atentado terrorista.
“Podría haber sido una víctima porque venía de dar clases de la UBA. De hecho daba clases hasta las 9 de la mañana y después caminaba por Pasteur”, expresó Milei al recordar el ataque y a quienes murieron en el atentado.
El mandatario hizo referencia así a la cercanía que tenía con la zona en la que se produjo el ataque del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.