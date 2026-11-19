Milei recordó que pudo haber sido una víctima del atentado a la AMIA

Durante el acto en la sede de la AMIA, el presidente recordó que en 1994 daba clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que, al terminar, solía caminar por la calle Pasteur, donde se encuentra el edificio que fue blanco del atentado terrorista.

Javier Milei recibió una distinción de la Organización Sionista Mundial por su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel, durante una ceremonia en la sede de la AMIA. (Foto: archivo).

“Podría haber sido una víctima porque venía de dar clases de la UBA. De hecho daba clases hasta las 9 de la mañana y después caminaba por Pasteur”, expresó Milei al recordar el ataque y a quienes murieron en el atentado.

El mandatario hizo referencia así a la cercanía que tenía con la zona en la que se produjo el ataque del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.