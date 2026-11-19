Las figuras también funcionan como representaciones de una sociedad en la que la identidad individual parece quedar subordinada a la imagen, las aspiraciones y los roles de poder. En conjunto, conforman una suerte de asamblea cuyos integrantes comparten una apariencia uniforme.

Una proyección internacional

La elección de Onassis Ready como sede aportó un contexto particular a la presentación. El espacio, una antigua instalación industrial, acompañó la propuesta conceptual de la obra, que aborda las tensiones entre la producción, la acumulación material, la ambición y el declive.

Durante los días de la feria, Rodríguez dialogó con el público sobre los conceptos detrás de su trabajo y compartió detalles de su proceso creativo. La exposición representó su primera presentación de relevancia en Grecia y un nuevo paso en su colaboración con Wilhelmina's, galería con sede en Hydra que trabaja con artistas de distintas procedencias y disciplinas.

Rodríguez participó junto a la galería Wilhelmina's y mantuvo encuentros con coleccionistas, curadores, artistas y visitantes. (Foto: prensa)

El trabajo de Rodríguez combina referencias de la cultura popular, las estéticas contemporáneas del lujo y la tradición de la vanitas para explorar las contradicciones psicológicas y morales de la sociedad actual.

A lo largo de su trayectoria, presentó obras en Sudamérica y Europa. Entre sus exposiciones recientes se encuentra On the Road (2025), mientras que sus trabajos integran colecciones privadas e institucionales, entre ellas la del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) y la Fundación Grupo Petersen.