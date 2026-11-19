Qué condición impuso Tini Stoessel para su casamiento

Tini Stoessel habría pedido que los invitados a su casamiento con Rodrigo De Paul se vistan de gala. Según contó Marcela Coronel en PrimiciasYa (América TV), la consigna figura en la invitación digital que recibió cada persona, junto con imágenes de referencia para elegir el look.

“Ese link no se puede pasar. Yo ahora aprieto ese link, no me manda a ningún lado. Pero a la persona que le llegó como invitada va a ver que tiene las referencias del dress code que ella pide para la fiesta”, explicó la periodista al revelar cómo funciona el sistema elegido para la boda.

Además, la indicación de vestimenta no estaría pensada exclusivamente para las mujeres. El mismo enlace privado que recibió cada invitado también incluiría referencias destinadas a los hombres, con diferentes alternativas para definir el look de la noche.

Según se contó en el programa, algunas invitadas asociaron la consigna con la Met Gala, pero las referencias apuntarían a una estética clásica y elegante. El código también incluye opciones para los hombres. “Hay algunos que tienen corbata, otros no”, detallaron.