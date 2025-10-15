La foto de Cinthia Fernández y Roberto Castillo que se hizo viral por un controversial detalle

En las últimas horas en las redes sociales se hizo viral una foto de Cinthia Fernández y Roberto Castillo. La imagen generó todo tipo de comentarios por un detalle en particular.
Cinthia Fernández y Roberto Castillo realizaron una producción de fotos y una postal en particular se hizo viral por un llamativo detalle.
El sábado, la panelista y bailarina celebró su cumpleaños número 38. Lo hizo rodeada por sus amigos, sus hijas y su pareja, el reconocido abogado.
En su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández compartió imágenes de la fiesta con sus pequeñas, su familia y la compañía de Roberto Castillo.
La panelista y bailarian hizo una producción de fotos con sus seres queridos. Una postal, junto al abogado mediático, causó reacciones diversas en X.
"Chicos, se viene con todo el tiro alto", escribió el usuario @gabrielHLucero y subió la imagen de Cinthia y Roberto. "Cómo usan los toreros!! Que europeo!", "Ajustadísimo!", "En esta pareja, ella va a terminar trabajando en un estudio de abogados y él en Divas Play", fueron algunos de los comentarios que despertó la foto.
Cinthia Fernández cumplió 38 años el sábado y lo celebró en la intimidad de su hogar, acompañada por sus seres queridos. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del festejo y mostró el lujoso obsequio que le hizo su novio y futuro marido, el abogado Roberto Castillo.
“Mi cumpleaños feliz. Gracias por el regalo de este hermoso día. Agradecida del amor que me rodea, de mi familia y amigos que desactivan mi personalidad grinch de festejarlo. Los amo. ¡¡Gracias por organizar todo, Roberto Castillo, te amo!!”, escribió la mediática. Y añadió: “Adivinen cuánto cumple la vieja”.
En las fotos se ve que disfrutaron de una variedad de pizzas, postres frescos y tragos coloridos. La torta con buttercream fue uno de los detalles más destacados: en tono beige, decorada con perlas, una corona y una bengala a juego.
El regalo de Castillo no pasó desapercibido. El abogado sorprendió a Cinthia con joyas de una reconocida marca internacional: un par de aros y una cadena de oro con un dije.
Entre los invitados estuvieron sus hijas, Charis, Bella y Francesca, así como también las hijas de Roberto: Olivia y Helena —fruto de su relación con Daniela Vera Fontana— y Pilar, de una pareja anterior. Una celebración cálida, familiar y llena de amor.