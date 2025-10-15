La foto de Cinthia Fernández y Roberto Castillo que se hizo viral por un controversial detalle

"Chicos, se viene con todo el tiro alto", escribió el usuario @gabrielHLucero y subió la imagen de Cinthia y Roberto. "Cómo usan los toreros!! Que europeo!", "Ajustadísimo!", "En esta pareja, ella va a terminar trabajando en un estudio de abogados y él en Divas Play", fueron algunos de los comentarios que despertó la foto.

cinthia fernandez

¿Qué le regaló Roberto Castillo a Cinthia Fernández por su cumpleaños?

Cinthia Fernández cumplió 38 años el sábado y lo celebró en la intimidad de su hogar, acompañada por sus seres queridos. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del festejo y mostró el lujoso obsequio que le hizo su novio y futuro marido, el abogado Roberto Castillo.

“Mi cumpleaños feliz. Gracias por el regalo de este hermoso día. Agradecida del amor que me rodea, de mi familia y amigos que desactivan mi personalidad grinch de festejarlo. Los amo. ¡¡Gracias por organizar todo, Roberto Castillo, te amo!!”, escribió la mediática. Y añadió: “Adivinen cuánto cumple la vieja”.

En las fotos se ve que disfrutaron de una variedad de pizzas, postres frescos y tragos coloridos. La torta con buttercream fue uno de los detalles más destacados: en tono beige, decorada con perlas, una corona y una bengala a juego.

El regalo de Castillo no pasó desapercibido. El abogado sorprendió a Cinthia con joyas de una reconocida marca internacional: un par de aros y una cadena de oro con un dije.

Entre los invitados estuvieron sus hijas, Charis, Bella y Francesca, así como también las hijas de Roberto: Olivia y Helena —fruto de su relación con Daniela Vera Fontana— y Pilar, de una pareja anterior. Una celebración cálida, familiar y llena de amor.

cinthia fernandez cumpleaños 1

cintha fernandez cumpleaños 2

cinthia fernandez cumpleaños 3