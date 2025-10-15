En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
EXCLUSIVO A24

Javier Milei defendió a José Luis Espert: "No creo que tenga vínculos narcos"

En su entrevista con Eduardo Feinmann, el presidente defendió a su excandidato a diputado José Luis Espert, aunque admitió que "no respondió de la manera correcta".

Javier Milei defendió a José Luis Espert: No creo que tenga vínculos narcos

Javier Milei hizo una fuerte defensa del excandidato José Luis Espert, quien tuvo que bajarse de su postulación a diputado por la provincia de Buenos Aires. "No creo que tenga vínculos narcos", dijo el presidente.

Leé también Javier Milei en exclusiva con A24: "Este ruido se termina el 26 de octubre"
Javier Milei estuvo en exclusiva con Eduardo Feinmann. (Foto: A24).

"Eso fue parte de una campaña sucia, entiendo que él no respondió de la manera correcta", admitió Milei. "Más allá de eso, esa operación lo que estaba haciendo es que no se discutiera lo que se tenía que discutir".

Milei admitió que lo que sucedió hizo que cayera la imagen en las encuestas, y que La Libertad Avanza trabajar para "recortar la distancia". "Espert se corrió, dio un paso al costado y necesitamos ir para adelante con el Colo Santilli y con Karen (Reichardt) estamos haciendo todo lo posible para recortar la distancia. Nosotros trabajamos para ganar".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei
Notas relacionadas
Aumento a jubilados confirmado por Milei: cuánto cobrarán en noviembre de 2025
En el día después a la cumbre con Trump, hubo un rebote de acciones y bonos argentinos pero también subió el dólar
La cumbre Trump-Milei dejó más dudas que certezas y el Gobierno quemó la última carta antes de las elecciones

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar