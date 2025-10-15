Javier Milei defendió a José Luis Espert: "No creo que tenga vínculos narcos"

Milei admitió que lo que sucedió hizo que cayera la imagen en las encuestas, y que La Libertad Avanza trabajar para "recortar la distancia". "Espert se corrió, dio un paso al costado y necesitamos ir para adelante con el Colo Santilli y con Karen (Reichardt) estamos haciendo todo lo posible para recortar la distancia. Nosotros trabajamos para ganar".