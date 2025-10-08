Lo echaron de un club del ascenso por tocar con la camiseta del equipo en el show de Milei

El letrado Fernando Mezzina fue desvinculado tras aparecer con los colores del club durante la presentación del presidente Javier Milei en el Movistar Arena. La institución aclaró que no tiene vínculo político con el acto.
Lo echaron de su club por tocar con la camiseta del equipo en el show de Milei
El Club Deportivo Español, que milita en la Primera C del fútbol argentino, anunció la desvinculación de su abogado, Fernando Mezzina, luego de que participara del show musical del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, vistiendo la camiseta del club mientras tocaba el teclado.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución remarcó su postura de neutralidad política y aclaró que no tiene ningún tipo de relación con el acto encabezado por el mandatario nacional.
“Negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre al acto político del día de ayer”, expresó la entidad.
“Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basada en la democracia es un principio innegociable”, comienza el texto.
“Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político”.
La dirigencia también explicó que, aunque la acción “no fue malintencionada”, ambas partes acordaron “disolver la representación legal ante el club”.
Durante el acto de Milei en el Movistar Arena, presentado como un show musical con el presidente interpretando temas de rock, Mezzina apareció sobre el escenario tocando el teclado con la camiseta roja de Español, lo que rápidamente generó críticas en redes sociales.
Hinchas del club compartieron las imágenes y exigieron explicaciones a la institución por la exposición pública de sus símbolos en un evento político.
Horas más tarde, el club emitió el comunicado oficial para despegarse del hecho y ratificar su independencia partidaria, recordando su compromiso con la “pluralidad y el respeto democrático”.