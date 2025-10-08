Lo echaron de un club del ascenso por tocar con la camiseta del equipo en el show de Milei

El comunicado del club Deportivo Español

“Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basada en la democracia es un principio innegociable”, comienza el texto.

“Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político”.

comunicado deportivo español

La dirigencia también explicó que, aunque la acción “no fue malintencionada”, ambas partes acordaron “disolver la representación legal ante el club”.

El episodio que desató la polémica

Durante el acto de Milei en el Movistar Arena, presentado como un show musical con el presidente interpretando temas de rock, Mezzina apareció sobre el escenario tocando el teclado con la camiseta roja de Español, lo que rápidamente generó críticas en redes sociales.

Hinchas del club compartieron las imágenes y exigieron explicaciones a la institución por la exposición pública de sus símbolos en un evento político.

Horas más tarde, el club emitió el comunicado oficial para despegarse del hecho y ratificar su independencia partidaria, recordando su compromiso con la “pluralidad y el respeto democrático”.