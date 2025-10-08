En vivo Radio La Red
More Rial: el Servicio Penitenciario reveló la patología psiquiátrica que padece

Desde hace una semana, Morena Rial atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La hija de Jorge Rial se encuentra detenida en la Unidad 51 de Magdalena, luego de que la Justicia decidiera revocar la excarcelación que había obtenido en febrero, por incumplir las medidas judiciales que se le habían impuesto en el marco de la causa por robo agravado por efracción y escalamiento.

Ahora, la joven de 27 años debe esperar el juicio en prisión, mientras su defensa insiste en un pedido de prisión domiciliaria, argumentando razones de salud mental y maternidad.

Su representante legal, Alejandro Cipolla, presentó ante la Justicia un nuevo pedido para que Morena pueda continuar el proceso desde su domicilio.

El argumento central: la influencer es madre de una bebé de un año y enfrenta un cuadro psicológico delicado que —según los informes médicos— requiere tratamiento permanente y contención emocional.

“Está quebrada, sí, es obvio. Está quebrada justo en el primer cumpleaños del hijo”, aseguró Cipolla.

“La semana pasada estábamos hablando para ver cómo lo íbamos a organizar, porque iba a ser conjunto con el bautismo. Hay muchos sentimientos encontrados”.

Fuentes judiciales confirmaron que Morena Rial fue evaluada por el área psiquiátrica del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde se detectó una patología psiquiátrica que influye directamente en su comportamiento y su capacidad emocional.

“No tiene el sentimiento de arrepentimiento debido a que padece una que le genera una personalidad autodestructiva”, explicó Cipolla, quien ya presentó el informe médico correspondiente ante la Justicia.

Este diagnóstico habría sido comprobado por personal penitenciario, que elaboró un documento interno —actualmente bajo resguardo— donde se detalla el estado de salud mental de la joven.

La salud mental, en el centro del conflicto

Al momento de obtener la excarcelación en febrero, una de las condiciones que la Justicia le impuso a Morena fue cumplir un tratamiento psicológico regular.

Sin embargo, según informó su abogado, la joven no logró sostener ese acompañamiento fuera del penal, lo que finalmente derivó en la revocación del beneficio.

