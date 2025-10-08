More Rial: el Servicio Penitenciario reveló la patología psiquiátrica que padece

“Está quebrada, sí, es obvio. Está quebrada justo en el primer cumpleaños del hijo”, aseguró Cipolla.

“La semana pasada estábamos hablando para ver cómo lo íbamos a organizar, porque iba a ser conjunto con el bautismo. Hay muchos sentimientos encontrados”.

Fuentes judiciales confirmaron que Morena Rial fue evaluada por el área psiquiátrica del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde se detectó una patología psiquiátrica que influye directamente en su comportamiento y su capacidad emocional.

“No tiene el sentimiento de arrepentimiento debido a que padece una que le genera una personalidad autodestructiva”, explicó Cipolla, quien ya presentó el informe médico correspondiente ante la Justicia.

Este diagnóstico habría sido comprobado por personal penitenciario, que elaboró un documento interno —actualmente bajo resguardo— donde se detalla el estado de salud mental de la joven.

La salud mental, en el centro del conflicto

Al momento de obtener la excarcelación en febrero, una de las condiciones que la Justicia le impuso a Morena fue cumplir un tratamiento psicológico regular.

Sin embargo, según informó su abogado, la joven no logró sostener ese acompañamiento fuera del penal, lo que finalmente derivó en la revocación del beneficio.