Mariano Sigman con Novaresio: "Lo contrario de un amigo no es un enemigo, es un adulador"

En tanto, recuperó una frase del filósofo español Jorge Freire, a quien dijo "admirar mucho", para reforzar su idea sobre la amistad: "Él dice tolerar es un asunto del endocrinólogo. Uno tolera la lactosa, pero no un amigo, no una persona. Y entonces él dice 'Lo que vos tenés que hacer justamente es aceptar'", completó.
Por último develó que es lo que hace que ciertos olores le atraigan a ciertas personas. "Lo que tienen esas personas que misteriosamente te resultan atractivos sin que tengas ni idea de por qué, porque no lo estás viendo, no sabes quién es, es que hay algo en su sistema inmune que es complementario al tuyo", contó.