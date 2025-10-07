En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
amor
Luis Novaresio
EXCLUSIVO A24

Mariano Sigman con Novaresio: "Lo contrario de un amigo no es un enemigo, es un adulador"

El neurocientífico destacó la centralidad de la amistad frente al amor romántico y explicó cómo ciertas personas resultan atractivas por compatibilidades invisibles en el sistema inmune, durante su participación en Entrevista con Luis Novaresio.

Mariano Sigman con Novaresio: Lo contrario de un amigo no es un enemigo, es un adulador
Leé también Ludovica Squirru con Novaresio: "La carta natal de Argentina marca un ..."
Ludovica Squirru participó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: A24).

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Sigman consideró que la "amistad tiene alguna índole de lo inexplicable" y explicó que "ha habido otros momentos de la historia de la cultura humana en los cuales la amistad ha estado en el centro del amor".

"Para los griegos, la amistad era el amor principal o el amor más puro. Si se ve en la literatura, el amor romántico era algo que tenía mucha menos prensa", expuso sobre las antiguas sociedades. Además, definió a la amistad como "estos lugares que nos permiten extendernos en un conglomerado de expresiones".

Embed

También agregó que en la "amistad hay celos, hay traiciones, hay ausencias" y planteó que lo "contrario de un amigo no es un enemigo, es un adulador". "Hay ciertas amistades que por ser efímeras tienen una ventaja, que es que no te va a ver nunca más. Y entonces, a lo mejor podés hablar y sale algún tipo de conversación con un tipo de vínculo que es como un rincón recontra específico", expresó.

En tanto, recuperó una frase del filósofo español Jorge Freire, a quien dijo "admirar mucho", para reforzar su idea sobre la amistad: "Él dice tolerar es un asunto del endocrinólogo. Uno tolera la lactosa, pero no un amigo, no una persona. Y entonces él dice 'Lo que vos tenés que hacer justamente es aceptar'", completó.

Por último develó que es lo que hace que ciertos olores le atraigan a ciertas personas. "Lo que tienen esas personas que misteriosamente te resultan atractivos sin que tengas ni idea de por qué, porque no lo estás viendo, no sabes quién es, es que hay algo en su sistema inmune que es complementario al tuyo", contó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
amor Luis Novaresio Noticias A24
Notas relacionadas
Pablo Avelluto con Novaresio: "Cuando vi la imagen del presidente junto a Trump me ofendió como argentino"
"Si CFK se menea en el balcón, nos parece escandaloso": el fuerte descargo de Novaresio sobre Milei
Astrología: ranking de signos más seductores esta primavera (octubre-noviembre 2025)

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar