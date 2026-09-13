El frío se va de Buenos Aires: cuándo empieza a subir la temperatura y qué día llegará el pico de 25°C

El descenso de temperatura registrado durante los últimos días estuvo asociado principalmente al ingreso de aire frío y al predominio de viento del sudeste, con ráfagas que llegaron a rondar los 50 km/h.

Además, la presencia de una leve Sudestada favoreció el incremento del nivel del Río de la Plata, con pleamares cercanas a los 2,30 metros en algunos puertos del AMBA.

Cuándo empieza a subir la temperatura

El cambio de tendencia comenzará a notarse desde el lunes, cuando el viento rote al norte y favorezca un progresivo aumento de las temperaturas.

Para ese día se prevé una mínima cercana a los 8°C y una máxima de 16°C, en una jornada que se presentaría estable y sin precipitaciones.

El martes continuará el ascenso térmico, con registros previstos de entre 8°C y 19°C. Sin embargo, la rotación temporaria del viento hacia el sur podría provocar un descenso durante el miércoles.

Para esa jornada se esperan temperaturas de entre 6°C y 16°C, por lo que el repunte no será completamente lineal.

El jueves y viernes llegarán los días más templados

El verdadero cambio se hará más evidente hacia el final de la semana. Las previsiones anticipan un marcado ascenso de las temperaturas para el jueves y viernes, con máximas de 23°C y 25°C, respectivamente.

En principio, ambos días se presentarían con mayor estabilidad y predominio de condiciones soleadas, por lo que el ambiente será mucho más agradable que el registrado durante este fin de semana.

De esta manera, el AMBA tendrá una segunda mitad de semana con temperaturas más cercanas a las esperadas para la transición hacia la primavera.

El pronóstico para Buenos Aires: de 13°C a 25°C

La evolución prevista muestra un cambio térmico importante en pocos días. El domingo, la máxima apenas alcanzará los 13°C, mientras que para el viernes podría llegar a los 25°C.

La secuencia prevista es la siguiente:

Domingo: mínima de 6°C y máxima de 13°C.

mínima de 6°C y máxima de 13°C. Lunes: mínima de 8°C y máxima de 16°C.

mínima de 8°C y máxima de 16°C. Martes: mínima de 8°C y máxima de 19°C.

mínima de 8°C y máxima de 19°C. Miércoles: mínima de 6°C y máxima de 16°C.

mínima de 6°C y máxima de 16°C. Jueves: máxima de 23°C.

máxima de 23°C. Viernes: máxima de 25°C.

Así, el frío persistirá durante el último tramo del fin de semana, pero el calor comenzará a regresar progresivamente a Buenos Aires desde el lunes y tendrá su punto máximo hacia el viernes, cuando las temperaturas podrían alcanzar los 25°C.