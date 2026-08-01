Caos por las tormentas en el AMBA: inundaciones, vuelos demorados y destrozos

Demoras y cancelaciones en los aeropuertos

Las condiciones meteorológicas también afectaron la actividad aérea. En Aeroparque se registraron demoras en numerosas operaciones. Aunque la mayoría de las partidas operó dentro de los horarios previstos, persistieron cancelaciones en arribos procedentes de destinos como Río Grande, Tucumán y Córdoba.

Además, se contabilizaron unas 23 demoras, junto con dos desvíos y seis salidas afectadas por las condiciones climáticas.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza la situación fue menos compleja en las partidas, con una única cancelación correspondiente a un vuelo con destino a Bariloche. Sin embargo, continuaban las demoras en arribos desde distintos puntos del mundo. En total, se estimaron siete demoras en llegadas y cinco en partidas.

El temporal se desplaza hacia el noreste

Luego de atravesar el Área Metropolitana de Buenos Aires, el frente de tormenta avanzó hacia el noreste del país. Corrientes, Chaco, el norte de Entre Ríos y el norte de Uruguay quedaron bajo seguimiento por la evolución del sistema, mientras varias localidades permanecían en estado de alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta naranja para el AMBA durante el desarrollo del fenómeno. Aunque las tormentas más intensas ya finalizaron en la región, para este sábado continúa vigente una alerta amarilla que abarca la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y la Costa Atlántica.

El organismo advirtió sobre la posibilidad de que se produzcan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Para este sábado continúa vigente una alerta amarilla que abarca la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y la Costa Atlántica. (Foto: archivo)

Las recomendaciones ante nuevas tormentas

Frente a este escenario, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante eventos meteorológicos adversos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar salir de los hogares mientras duren las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Asimismo, aconsejaron desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico ante la posibilidad de ingreso de agua en viviendas o comercios.

También recomendaron cerrar puertas y ventanas, mantenerse alejado de ellas y asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Para quienes se encuentren al aire libre, insistieron en la importancia de buscar refugio inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las condiciones comenzarán a mejorar en los próximos días, con temperaturas máximas previstas entre 17 y 20 grados. Sin embargo, hacia el jueves o viernes se espera el ingreso de una masa de aire frío que volverá a imponer condiciones típicas de invierno.