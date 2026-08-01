Choque frontal en la Ruta 192: murieron siete personas, entre ellas tres menores

El despliegue de los equipos de emergencia fue inmediato. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.

Según la información reunida en el lugar, el camión era conducido por un joven de unos 20 años que viajaba acompañado por un hombre de alrededor de 50. Ambos resultaron ilesos.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las actuaciones judiciales, la circulación sobre la Ruta Provincial 192 permaneció parcialmente reducida mediante un operativo de control y desvío del tránsito.

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo.

Los investigadores buscan determinar las circunstancias que derivaron en el choque frontal. Entre los puntos bajo análisis figuran las condiciones de circulación de ambos vehículos, el estado de los conductores y la posible incidencia de las condiciones meteorológicas al momento del accidente.

Además, los peritos evalúan las características del vehículo involucrado, ya que el automóvil transportaba ocho personas.

Una ruta con intenso tránsito los fines de semana

La Ruta Provincial 192 conecta distintos puntos del noreste bonaerense y registra una importante circulación vehicular, especialmente durante los fines de semana.

El tramo donde ocurrió la tragedia cuenta con un solo carril por sentido y forma parte de una de las vías más utilizadas por conductores que se desplazan entre localidades de la región.