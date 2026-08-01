En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Choque
Ruta
Tragedia vial

Choque frontal en la Ruta 192: murieron siete personas, entre ellas tres menores

El siniestro ocurrió durante la noche del viernes a la altura del kilómetro 22, entre Torres y Exaltación de la Cruz. Un automóvil en el que viajaban ocho personas impactó de frente contra un camión. Una persona sobrevivió y permanece internada en grave estado.

Banner Seguinos en google DESK
Un automóvil en el que viajaban ocho personas impactó de frente contra un camión. (Foto: gentileza Lujan Hoy)

Un automóvil en el que viajaban ocho personas impactó de frente contra un camión. (Foto: gentileza Lujan Hoy)

Siete personas murieron y una mujer resultó gravemente herida tras un choque frontal entre un automóvil y un camión ocurrido el viernes por la noche sobre la Ruta Provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en el límite entre la localidad bonaerense de Torres y el partido de Exaltación de la Cruz.

Leé también Choque de atrás e incendio total: dolor por la muerte de Ivana Balistreri y de su beba de 2 años
choque de atras e incendio total: dolor por la muerte de ivana balistreri y de su beba de 2 anos

El accidente se produjo cerca de las 21, cuando un Chevrolet Chevette que transportaba ocho ocupantes impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz en un tramo de la ruta de un solo carril por sentido y con una calzada de 7,20 metros de ancho.

Como consecuencia de la violencia del impacto, siete ocupantes del vehículo de menor porte murieron en el lugar. Entre las víctimas fatales habría tres menores. El único sobreviviente fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanecía internado en estado delicado.

Las tareas de identificación y el operativo de emergencia

Hasta las primeras horas del sábado, las autoridades continuaban con las tareas de identificación de todas las víctimas.

El despliegue de los equipos de emergencia fue inmediato. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.

Según la información reunida en el lugar, el camión era conducido por un joven de unos 20 años que viajaba acompañado por un hombre de alrededor de 50. Ambos resultaron ilesos.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las actuaciones judiciales, la circulación sobre la Ruta Provincial 192 permaneció parcialmente reducida mediante un operativo de control y desvío del tránsito.

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo.

Los investigadores buscan determinar las circunstancias que derivaron en el choque frontal. Entre los puntos bajo análisis figuran las condiciones de circulación de ambos vehículos, el estado de los conductores y la posible incidencia de las condiciones meteorológicas al momento del accidente.

Además, los peritos evalúan las características del vehículo involucrado, ya que el automóvil transportaba ocho personas.

Una ruta con intenso tránsito los fines de semana

La Ruta Provincial 192 conecta distintos puntos del noreste bonaerense y registra una importante circulación vehicular, especialmente durante los fines de semana.

El tramo donde ocurrió la tragedia cuenta con un solo carril por sentido y forma parte de una de las vías más utilizadas por conductores que se desplazan entre localidades de la región.

En pocas palabras

  • Tragedia en Ruta 192: Siete personas murieron y una mujer resultó herida en un choque frontal entre un auto y un camión.
  • Ocupantes del vehículo: El automóvil viajaba con ocho personas, incluyendo tres menores. El conductor del camión resultó ileso.
  • Investigación en curso: Se analizan las circunstancias del siniestro, incluyendo la velocidad y el estado de los vehículos involucrados.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Choque Ruta Tragedia Noticias A24
Notas relacionadas
Conmoción por una tragedia en la Ruta 14: una mujer y un adolescente murieron tras un violento choque
Conmoción por la muerte de dos jóvenes en un choque: el emotivo mensaje de despedida de su colegio
Caos por las tormentas en el AMBA: inundaciones, vuelos demorados y destrozos

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar