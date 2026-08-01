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TRAS SU POLÉMICO POSTEO

Las fotos del festejo íntimo de Rosalía antes de sus shows en el país

Luego del revuelo por su llegada al país, la cantante española Rosalía dejó atrás el bajo perfil y anoche sorprendió al mostrarse divertida con un grupo de amigos pese al temporal que azotó a Buenos Aires. Aquí, las fotos.

1 ago 2026, 09:27
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Las fotos del festejo íntimo de Rosalía antes de sus shows en el país

A tan solo un día de subir al escenario del Movistar Arena para iniciar la serie de cuatro presentaciones previstas en Buenos Aires, Rosalía volvió a aparecer públicamente luego de varios días de bajo perfil en el país. La artista española había mantenido silencio desde su llegada al país tras quedar envuelta en una fuerte controversia en redes sociales por compartir un video que generó enojo de muchos argentinos, quienes interpretaron la publicación como una provocación hacia la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026.

Durante la noche del viernes, y en medio del temporal que azotó a la ciudad, la cantante decidió dejar atrás el aislamiento que había mantenido desde su arribo y mostró parte de la actividad que realizó durante su estadía porteña. La intérprete eligió una salida gastronómica junto a un grupo de amigos y registró algunos momentos de la reunión a través de sus redes sociales.

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En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Rosalía compartió imágenes de una celebración especial: el cumpleaños de uno de sus acompañantes. El festejo tuvo lugar en un reconocido bodegón del barrio de Chacarita, donde la cantante disfrutó de una velada distendida junto a sus invitados.

Las postales difundidas permitieron ver parte del encuentro: la mesa compartida, el clima relajado entre amigos y la torta preparada para el homenajeado. Además, la artista capturó el momento exacto en el que el cumpleañero sopló la simbólica velita, dejando en evidencia una escena alejada de la tensión que había marcado sus primeras horas en Argentina.

El restaurante seleccionado por la artista española forma parte de la propuesta gastronómica porteña con una identidad basada en platos de elaboración casera y una cocina que utiliza productos frescos. Su concepto combina la esencia tradicional de los bodegones con una mirada más actual, con una carta que suele adaptarse según la disponibilidad de los ingredientes.

De esta manera, la salida nocturna de Rosalía ocurrió luego del hermetismo que había elegido desde su arribo al país, en un contexto marcado por la repercusión negativa que tuvo su publicación en TikTok. El video compartido por la cantante fue interpretado por varios usuarios argentinos como una burla hacia la Selección Argentina tras la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos.

Con sus shows a punto de comenzar, la aparición pública de la artista generó atención entre sus seguidores, mientras crece la expectativa por sus presentaciones en Buenos Aires luego de la polémica que incluso puso en duda la continuidad de sus recitales en el país.

Cuál fue el posteo de Rosalía que desató el escándalo en Argentina

Recientemente Rosalía quedó en el centro de la polémica en Argentina luego de un posteo que generó una fuerte reacción en redes sociales a pocas horas de su llegada al país. El conflicto se originó cuando la cantante española compartió en TikTok y luego en sus historias de Instagram un video de Mia Khalifa que celebraba la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.

El video mostraba a la influencer festejando el título español desde un balcón en Nueva York, mientras sonaba de fondo “La Perla”, una canción de Rosalía. Sin embargo, lo que provocó indignación entre muchos argentinos fue el mensaje que acompañaba las imágenes, ya que fue interpretado como una burla hacia la Selección Argentina tras la derrota en la final.

En el clip aparecía un texto superpuesto que decía: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, una frase que muchos usuarios relacionaron directamente con los argentinos. Además, el video incluía versos de la canción adaptados con un tono crítico: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

Si bien Rosalía no escribió ningún mensaje propio junto al contenido, el hecho de haber presionado el botón de compartir desde su cuenta oficial (@rosalia) generó críticas, ya que muchos seguidores consideraron que había avalado la publicación.

La situación rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios negativos en Instagram, X y TikTok. Incluso surgieron campañas para devolver entradas de sus shows en el Movistar Arena y muestras de rechazo por parte de algunos integrantes de su club de fans en Argentina.

Ante la repercusión del escándalo, Rosalía decidió eliminar el repost de TikTok y luego publicó dos historias en Instagram con una bandera argentina de fondo para intentar aclarar lo ocurrido. En una de ellas escribió: “Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón…”. En la siguiente agregó: “Solo tengo amor x Argentina”.

A pesar de sus disculpas, la polémica continuó acompañando su llegada a Buenos Aires esta semana, donde el recibimiento fue más frío de lo esperado, con poca presencia de fanáticos en la puerta del hotel y críticas de algunas figuras locales. Así, un simple repost terminó convirtiéndose en un conflicto que puso a Rosalía en el foco de la conversación pública en Argentina.

     

 

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