Escándalo total con Morena Rial: el motivo por el que podría volver a la cárcel

“Ella está con domiciliaria. Esta semana le cayó la policía en la casa por ruidos molestos y entraron a su departamento y estaba ella con amigas y un par de amigos”, detalló el integrante del programa.

Lo ocurrido despertó preocupación porque, explicaron en el ciclo de Ángel de Brito, la joven debe cumplir determinadas restricciones vinculadas con las visitas permitidas mientras se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria. Ese punto sería uno de los aspectos que la Justicia analizará durante la audiencia prevista para los próximos días.

En ese contexto, Pepe Ochoa agregó que la situación podría ser todavía más delicada debido a la cantidad de presuntos incumplimientos que ya registraría la influencer. "Tiene 13 incumplimientos y el martes hay una audiencia para que Morena explique por qué está en una situación donde tiene este beneficio de la prisión domiciliaria y qué pasó“, sostuvo al aire.

Finalmente, el panelista reveló cuál podría ser la posible consecuencia si la Justicia considera que existió una violación de las condiciones impuestas para acceder al beneficio. "Lo que me dicen de adentro de la fiscalía es que es muy probable que Morena el martes no vuelva a la domiciliaria y vuelva a la cárcel. Le sacan el beneficio por incumplir“, concluyó.

Quién fue la figura clave para que le otorgaran a Morena Rial el beneficio de la prisión domiciliaria

La causa judicial que involucra a Morena Rial dio un paso decisivo durante el mes de marzo pasado, cuando la Justicia resolvió modificar su situación procesal. Tal como había dado a conocer el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV), la Cámara de Casación Penal dispuso en aquel momento que la joven pudiera acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, bajo un régimen de monitoreo electrónico.

Durante la emisión del ciclo se había detallado que la resolución estuvo respaldada por un escrito presentado por la defensa, documento que llevaba las firmas de Jorge Rial y Rocío Rial. Ambos habían asumido el compromiso de desempeñarse como garantes ante la Justicia y manifestaron que velarían por el cumplimiento de todas las condiciones que fueran establecidas por el tribunal.

Asimismo, en esa presentación dejaron constancia de que brindarían contención tanto desde lo familiar como en el aspecto económico, con el objetivo de garantizar el bienestar de Morena y de su hijo Amadeo, de apenas un año.

Otro de los aspectos que resultó determinante para la decisión judicial fue la propuesta realizada por Rocío Rial, quien puso a disposición su vivienda para que allí se cumpliera la prisión domiciliaria. Ese ofrecimiento fue especialmente valorado por los magistrados al momento de resolver el pedido presentado por la defensa.

En ese contexto, también tomó la palabra el abogado de Morena Rial, Martín Leiro, quien manifestó su satisfacción por el fallo y remarcó el trabajo realizado durante todo el proceso para lograr ese resultado.

"Nada es imposible y sostengo lo que dije el primer día que se venían teniendo resoluciones arbitrarias y gracias a Dios, a la coherencia de los jueces de Casación y al trabajo efectuado por la defensa pudimos llegar a hacer justicia que es que una madre de una criatura de un año de edad estén juntos y no separados", expresó el letrado al referirse a la decisión adoptada por la Cámara.

Más adelante, Mariana Fabbiani le consultó cómo había reaccionado la influencer cuando recibió la noticia. Frente a esa pregunta, Leiro reveló el fuerte impacto emocional que tuvo el fallo en su clienta.

"Cuando yo la llamé estaba todavía muy emocionada llorando de felicidad y no pudimos mantener un diálogo acorde al momento por el grado de emoción al saber que va a volver a estar con su hijo Amadeo", relató el abogado.