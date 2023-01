Carla Vizzotti anunció la incorporación de vacunas bivalentes contra el COVID-19

La próxima semana comenzará la distribución de las vacunas bivalentes o bivariantes que comenzarán a aplicarse como refuerzo a quienes ya tienen completo el esquema inicial de dos dosis. "Van a coexistir seguramente los dos tipos de vacunas durante varias semanas, es muy importante recibir lo antes posible la vacuna disponible", resaltó la titular de la cartera sanitaria.

En ese sentido, explicó: “Cuando tengamos le stock asegurado para dar respuesta a la población de la vacuna bivariante y los cronogramas de entregas por parte de estos dos laborataorios, podremos avanzar avanzar en la distribución”.

"La circulación de las variantes es muy dinámica, la vacuna disponible en el mundo es la de la cepa ancestral y se ha demostrado efecto beneficioso de la vacunación en las hospitalizaciones y las muertes", resaltó Vizzotti desde la sala de prensa de Balcarce 50.

Y agregó: "Quién se vacunó ayer con la monovalente que sepa que está protegido y que es muy importante haberla recibido ya que en un momento de circulación del Sars-Cov2 el sistema inmunológico fue estimulado para dar respuesta al virus".

En tres años de pandemia, el virus mutó y las nuevas variantes que emergieron lograron saltear la respuesta inmune que generaron las primeras vacunas, basadas en el virus ancestral u original de la provincia de Wuhan. La variante Ómicron es la de mayor circulación en el mundo y los laboratorios de todo el globo trabajan en poder dar respuesta a ese linaje y sus sublinajes.

¿Cómo se aplicarán las vacunas bivariantes contra el Covid-19?

Mientras que la actual estrategia de vacunación contra el coronavirus es la aplicación de un esquema inicial de dos dosis y hasta el tercer refuerzo cada cuatro meses, aún no está definido y las vacunas que también protegen contra la variante Ómicron seguirán con el mismo tiempo de espera entre las dosis.

"Se está evaluando la evidencia científica a medida que se va aplicando. Tenemos que ver si estas vacunas tienen algún beneficio de duración en relación a los intervalos", advirtió Vizzotti y agregó que se está estudiando si esta durabilidad puede alcanzar los 6 meses y 1 año.

La estrategia para captar a la población para la aplicación de refuerzos

Según datos oficiales, con 1.678.149 dosis de refuerzo aplicadas durante las últimas 4 semanas (del 18 de diciembre de 2022 al 14 de enero de 2023), el porcentaje de aplicación se incrementó en un 14% respecto de las 4 semanas previas.

Sin embargo, mientras que 37.975.999 personas al 19 de enero tienen completado el esquema inicial de dos dosis, sólo 3.167.954 recibieron algún refuerzo. Poco más de un 8%.

En ese marco, A24.com consultó acerca de cuál será la estrategia oficial para captar a la población para la aplicación de dosis adicionales ante la evidencia científica de que la respuesta inmune de los inoculantes comienza a descender a partir de los cuatro meses de la última aplicación.

"Muchas veces hay un porcentaje importante de la población que no se vacuna porque no tiene tiempo porque no percibe la importancia o el riesgo y lo va postergando. Las provincias entonces generan esas acciones extra muro para resolverles la dificultad", respondió la ministra.

Y continuó: "Hay un porcentaje que no se va a captar, o porque no quiere vacunarse o no se entera o tiene dificultades muy grandes en el acceso. Vemos que cuando crecen los casos, crece la demanda. Así es acá y en el mundo.

A partir de diciembre, con el crecimiento en el número de casos la distribución "se multiplicó por 10 y en muchas provincias aumentaron 5% las dosis aplicadas por semana. Cuesta mucho que la población se vacune lo antes posible, las vacunas tardan hasta 14 días en generar inmunidad. Si corremos cuando aumentan los casos podemos llegar tarde".

Vacunas en stock por vencer: qué dijo la ministra de Salud

Por otro lado, Vizzotti insistió en que a nivel nacional no hay "vacunas monovariantes en stock" ante una versión periodística que indicaba que este 18 de enero iban a caducar más de un millón de vacunas.

"Hemos distribuido todas las vacunas que teníamos. Las buenas prácticas de la logística indican que la primera vacuna que se distribuye y aplica es la de vencimiento más corto. Por eso es que en vacunatorios hay más de una vacuna disponible porque hay que utilizar todas las recomendadas y aprobadas para ser eficientes en la inoculación de la población", indicó la ministra.