Julio Cobos con Novaresio: "Me parece que Milei le puso el último clavo del cajón al PRO"

El último clavo ¿al kirchnerismo o al PRO?

"Qué propuestas estás haciendo si decís 'Voy a terminar con el kirchnerismo'", cuestionó la estrategia de La Libertad Avanza y contrastó que ese partido debería plantearse "hacer cosas mejores de las que hizo el kirchnerismo y solo se va a ir apagando el kirchnerismo". "Le pasó a (Mauricio) Macri, hablan del kirchnerismo y hasta ahora lo vienen levantando", criticó e ironizó con la frase que repite el Presidente en la campaña electoral contra el kirchnerismo: "Le voy a poner el último clavo al cajón y me parece que se lo acaba de poner al PRO".

Además, agregó sobre el partido que integra: "Y el radicalismo está en coma".

La pelea Milei-Villarruel

Consultado por Novaresio sobre supuestas reuniones que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, habría mantenido en el contexto de aprobación en el Senado de leyes que el Poder Ejecutivo rechazaba, señaló: "Yo no sé lo que se dice por ahí, si es cierto que se ha reunido o no. Como vicepresidenta, no podés andar preguntando a quién recibir".

El ex vicepresidente, quien también fue protagonista de la interna del binomio presidencial que conformó con Fernández de Kirchner durante el tratamiento de las retenciones al campo, recomendó sobre la relación de Milei y Villarruel: "Milei la llama a Victoria...(y le dice) 'Recompongamos la relación, los dos tenemos buena imagen, llegamos juntos, vamos a terminar juntos'. ¿Cuesta tanto eso?".

Para que las tensiones entre presidente y vice no escalen, Cobos propuso que haya "una reforma constitucional" en la que quede explícito que el "presidente provisional asumirá el cargo de vicepresidente cuando no esté y punto".

Cristina y la "admiración de la gentes que es envidiable".

Respecto de la confirmación de la condena a Fernández de Kirchner, Cobos opinó: "Cristina es una presa que cometió un delito y que fue juzgada en todas las instancias por la justicia".

Pero además, confió: "Yo creo que si piso una senda peatonal, la sociedad me mata. Sin embargo, Cristina sigue ejerciendo un liderazgo y un sentido de admiración de la gente que es envidiable".

Sobre su carrera política, contó que espera terminar su mandato como diputado en 2027 y señaló: "No voy por la reelección ni nada, me parece que ya he cumplido, ya está".