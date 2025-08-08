En vivo Radio La Red
Julio Cobos con Novaresio: "Me parece que Milei le puso el último clavo del cajón al PRO"

El ex vicepresidente advirtió a Milei por "levantar al kirchnerismo", le recomendó "terminar juntos" el mandato con la vicepresidenta Villarruel y elogió el "sentido de admiración" que todavía despierta Cristina Fernández de Kirchner.

El diputado y ex vicepresidente Julio Cobos acusó al presidente Javier Milei por ponerle el "último clavo al cajón" al PRO en vez de al Kirchnerismo, afirmó que si pisa "una senda peatonal, la sociedad lo mata" a diferencia de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene un "sentido de la admiración de la gente que es envidiable".

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, consideró que a la administración de Milei "le falta mucho para ser verdaderamente un gobierno republicano". Al respecto, señaló que el Presidente "tiene que aprender que el poder se ejerce también convenciendo, no imponiendo".

Respecto al funcionamiento del poder legislativo, el diputado observó: "Hemos sancionado 13 leyes en lo que va del año en todo el Congreso. Cuatro han sido vetadas, o sea que quedan nueve que hay que ver qué pasa". En contraste, planteó que "hay 24 DNU que son leyes pero de una sola persona", en referencia al Poder Ejecutivo.

"¿Dónde está la necesidad y urgencia si está funcionando el Parlamento?", ironizó y advirtió que "los partidos están destrozados".

El último clavo ¿al kirchnerismo o al PRO?

"Qué propuestas estás haciendo si decís 'Voy a terminar con el kirchnerismo'", cuestionó la estrategia de La Libertad Avanza y contrastó que ese partido debería plantearse "hacer cosas mejores de las que hizo el kirchnerismo y solo se va a ir apagando el kirchnerismo". "Le pasó a (Mauricio) Macri, hablan del kirchnerismo y hasta ahora lo vienen levantando", criticó e ironizó con la frase que repite el Presidente en la campaña electoral contra el kirchnerismo: "Le voy a poner el último clavo al cajón y me parece que se lo acaba de poner al PRO".

Además, agregó sobre el partido que integra: "Y el radicalismo está en coma".

La pelea Milei-Villarruel

Consultado por Novaresio sobre supuestas reuniones que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, habría mantenido en el contexto de aprobación en el Senado de leyes que el Poder Ejecutivo rechazaba, señaló: "Yo no sé lo que se dice por ahí, si es cierto que se ha reunido o no. Como vicepresidenta, no podés andar preguntando a quién recibir".

El ex vicepresidente, quien también fue protagonista de la interna del binomio presidencial que conformó con Fernández de Kirchner durante el tratamiento de las retenciones al campo, recomendó sobre la relación de Milei y Villarruel: "Milei la llama a Victoria...(y le dice) 'Recompongamos la relación, los dos tenemos buena imagen, llegamos juntos, vamos a terminar juntos'. ¿Cuesta tanto eso?".

Para que las tensiones entre presidente y vice no escalen, Cobos propuso que haya "una reforma constitucional" en la que quede explícito que el "presidente provisional asumirá el cargo de vicepresidente cuando no esté y punto".

Cristina y la "admiración de la gentes que es envidiable".

Respecto de la confirmación de la condena a Fernández de Kirchner, Cobos opinó: "Cristina es una presa que cometió un delito y que fue juzgada en todas las instancias por la justicia".

Pero además, confió: "Yo creo que si piso una senda peatonal, la sociedad me mata. Sin embargo, Cristina sigue ejerciendo un liderazgo y un sentido de admiración de la gente que es envidiable".

Sobre su carrera política, contó que espera terminar su mandato como diputado en 2027 y señaló: "No voy por la reelección ni nada, me parece que ya he cumplido, ya está".

