Choque en cadena en el puente Chaco-Corrientes: quién era el motociclista que murió en el accidente

Cómo ocurrió el accidente en el puente General Belgrano

El siniestro se produjo cerca de las 16:20 en el kilómetro 2,2 del puente, cuando un camión perdió el control por una falla en los frenos y provocó un impacto en cadena que alcanzó a más de diez vehículos: autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y una moto.

Tras ser embestido, Pérez quedó atrapado debajo de una camioneta y debió ser rescatado por personas que levantaron el vehículo para sacarlo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, pero falleció poco después.

Además, una mujer sufrió escoriaciones y un hombre resultó con una lesión cervical. Ambos permanecen internados.

El camionero detenido y la investigación judicial

El conductor del camión fue identificado como Nahuel Ruiz, de 27 años, quien declaró que el vehículo se quedó sin frenos. La Justicia lo imputó por homicidio culposo y quedó detenido a disposición del fiscal de turno, Víctor Recio.

El choque obligó a cerrar el tránsito en ambos sentidos del puente durante varias horas, lo que generó un gran caos vehicular en la zona. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de Corrientes, la Policía Caminera y Gendarmería Nacional.