Choque en cadena en el puente Chaco-Corrientes: quién era el motociclista que murió en el accidente

El hombre de 56 años fue despedido en redes sociales por una de sus hijas y tenía antecedentes penales. Hubo 15 vehículos involucrados en el siniestro.

El doloroso mensaje de la hija del hombre que murió en el choque múltiple del puente Chaco-Corrientes. (Fotos: gentileza Más Contenidos)

Un choque múltiple en el puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, dejó un saldo trágico este sábado: un motociclista murió y al menos otras dos personas resultaron heridas. El accidente se habría provocado por un camión que se quedó sin frenos.

La víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Pérez, conocido como “Pirulo”, de 56 años, vecino del barrio Río Paraná de la capital correntina. El hombre se dirigía rumbo a su trabajo en Resistencia cuando fue embestido en medio de la colisión en cadena.

Según fuentes policiales, Pérez tenía antecedentes por robo y un extenso prontuario delictivo en Corrientes, donde había sido detenido en reiteradas ocasiones. En redes sociales, varios usuarios lo reconocieron como autor de distintos robos y recordaron episodios violentos, sobre todo relacionados con el arrebato de celulares.

Pese a su pasado, la familia lo despidió con dolor en las redes sociales. Una de sus hijas escribió: “Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Como te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos”. También agradeció a quienes colaboraron con dinero para cubrir los gastos del sepelio.

Cómo ocurrió el accidente en el puente General Belgrano

El siniestro se produjo cerca de las 16:20 en el kilómetro 2,2 del puente, cuando un camión perdió el control por una falla en los frenos y provocó un impacto en cadena que alcanzó a más de diez vehículos: autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y una moto.

Tras ser embestido, Pérez quedó atrapado debajo de una camioneta y debió ser rescatado por personas que levantaron el vehículo para sacarlo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, pero falleció poco después.

Además, una mujer sufrió escoriaciones y un hombre resultó con una lesión cervical. Ambos permanecen internados.

El conductor del camión que provocó el accidente dijo que se quedó sin frenos.

El camionero detenido y la investigación judicial

El conductor del camión fue identificado como Nahuel Ruiz, de 27 años, quien declaró que el vehículo se quedó sin frenos. La Justicia lo imputó por homicidio culposo y quedó detenido a disposición del fiscal de turno, Víctor Recio.

La despedida de una de sus hijas.

El choque obligó a cerrar el tránsito en ambos sentidos del puente durante varias horas, lo que generó un gran caos vehicular en la zona. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de Corrientes, la Policía Caminera y Gendarmería Nacional.

