Alertas por fuertes tormentas con granizo en Buenos Aires y nueve provincias

En la Ciudad de Buenos Aires las precipitaciones fueron leves, pero en localidades bonaerenses como Chascomús las calles quedaron totalmente inundadas.

Una alerta meteorológica por tormentas fuertes afecta este sábado a la Ciudad de Buenos Aires y a nueve provincias. En medio del fenómeno, usuarios de redes sociales compartieron impactantes imágenes de la granizada en localidades de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, donde en algunos casos las piedras alcanzaron el tamaño de un huevo.

En Ordoqui, al oeste bonaerense, los vecinos mostraron cómo las calles quedaron cubiertas de hielo. En Pehuajó, entre Juan José Paso y Francisco Madero, la caída de granizo comenzó alrededor de las 9:30. También se reportaron daños en Nueva Plata y en campos cercanos a Trenque Lauquen.

Durante la tarde, las lluvias se intensificaron en gran parte del AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires las precipitaciones fueron leves, pero en localidades bonaerenses como Chascomús las calles quedaron totalmente inundadas cerca de las 17. En paralelo, en Santa Rosa (La Pampa) y Villa Regina (Río Negro) el granizo generó postales de calles convertidas en “ríos de hielo”.

Provincias alcanzadas por la alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para:

  • Provincia de Buenos Aires
  • Ciudad de Buenos Aires
  • Entre Ríos
  • Sur de Córdoba
  • Centro y sur de Santa Fe

En esas zonas se esperan lluvias intensas con actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h, con acumulados de 40 a 80 mm.

En paralelo, rige alerta amarilla en Corrientes, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, sur de San Luis, gran parte de La Pampa, norte de Río Negro y sectores de Santiago del Estero. Allí se esperan tormentas con ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones de entre 20 y 60 mm.

Además, hay alerta por nevadas en Mendoza y por viento zonda en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y la Puna de Salta.

Recomendaciones del SMN ante la alerta naranja

  • Permanecer en lugares cerrados y evitar la exposición a descargas eléctricas.
  • No usar teléfonos con cable ni artefactos eléctricos durante la tormenta.
  • Si se está en tránsito, permanecer dentro del vehículo.
  • No circular por calles inundadas ni intentar cruzar corrientes de agua.
  • Cortar la energía eléctrica si hay riesgo de ingreso de agua en los hogares.
  • Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y celular cargado.

El SMN pidió mantenerse informado por los canales oficiales y alertó que el mal tiempo podría extenderse en las próximas horas.

