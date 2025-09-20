Alertas por fuertes tormentas con granizo en Buenos Aires y nueve provincias. 

Provincias alcanzadas por la alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para:

Provincia de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Entre Ríos

Sur de Córdoba

Centro y sur de Santa Fe

En esas zonas se esperan lluvias intensas con actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h, con acumulados de 40 a 80 mm.

En paralelo, rige alerta amarilla en Corrientes, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, sur de San Luis, gran parte de La Pampa, norte de Río Negro y sectores de Santiago del Estero. Allí se esperan tormentas con ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones de entre 20 y 60 mm.

Además, hay alerta por nevadas en Mendoza y por viento zonda en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y la Puna de Salta.

Recomendaciones del SMN ante la alerta naranja

Permanecer en lugares cerrados y evitar la exposición a descargas eléctricas.

No usar teléfonos con cable ni artefactos eléctricos durante la tormenta.

Si se está en tránsito, permanecer dentro del vehículo.

No circular por calles inundadas ni intentar cruzar corrientes de agua.

Cortar la energía eléctrica si hay riesgo de ingreso de agua en los hogares.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y celular cargado.

El SMN pidió mantenerse informado por los canales oficiales y alertó que el mal tiempo podría extenderse en las próximas horas.