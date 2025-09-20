Alertas por fuertes tormentas con granizo en Buenos Aires y nueve provincias. 

Provincias alcanzadas por la alerta
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para:
- Provincia de Buenos Aires
- Ciudad de Buenos Aires
- Entre Ríos
- Sur de Córdoba
- Centro y sur de Santa Fe
En esas zonas se esperan lluvias intensas con actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h, con acumulados de 40 a 80 mm.
En paralelo, rige alerta amarilla en Corrientes, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, sur de San Luis, gran parte de La Pampa, norte de Río Negro y sectores de Santiago del Estero. Allí se esperan tormentas con ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones de entre 20 y 60 mm.
Además, hay alerta por nevadas en Mendoza y por viento zonda en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y la Puna de Salta.
Recomendaciones del SMN ante la alerta naranja
- Permanecer en lugares cerrados y evitar la exposición a descargas eléctricas.
- No usar teléfonos con cable ni artefactos eléctricos durante la tormenta.
- Si se está en tránsito, permanecer dentro del vehículo.
- No circular por calles inundadas ni intentar cruzar corrientes de agua.
- Cortar la energía eléctrica si hay riesgo de ingreso de agua en los hogares.
- Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y celular cargado.
El SMN pidió mantenerse informado por los canales oficiales y alertó que el mal tiempo podría extenderse en las próximas horas.