A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sábado familiar

Maxi López vivió un emotivo reencuentro con sus hijos antes de las grabaciones en MasterChef Celebrity

Maxi López ya está en Buenos Aires para, si todo marcha bien, comenzar con las grabaciones de MasterChef Celebrity, pero antes se tomó un tiempo para disfrutar de una hermosa visita a sus hijos.

20 sept 2025, 19:35
Maxi López vivió un emotivo reencuentro con sus hijos antes de las grabaciones en MasterChef Celebrity
Maxi López vivió un emotivo reencuentro con sus hijos antes de las grabaciones en MasterChef Celebrity

Maxi López vivió un emotivo reencuentro con sus hijos antes de las grabaciones en MasterChef Celebrity

Los rumores sobre la participación de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe), que en los últimos días se habían desatado por cuestiones económicas y supuestas promesas incumplidas, siguen rondando. A pesar de todo, este sábado 20 de septiembre el exfutbolista compartió en redes sociales varias fotos desde Argentina junto a sus hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

Su presencia en el certamen culinario fue gracias a la gestión de Wanda Nara, quien levantó el teléfono y logró convencerlo de sumarse a la edición 2025. Sin embargo, dejando de lado por unos momentos el trabajo, el empresario dedicó tiempo a sus hijos y en las imágenes se observa lo feliz del reencuentro.

Leé también

El escándalo en Suiza que pone en peligro la participación de Maxi López a MasterChef

El escándalo en Suiza que pone en peligro la participación de Maxi López a MasterChef
Maxi López con sus hijos reencuentro 1

En un clima nublado y tormentoso como el que reina en este sábado20 de septiembre en Buenos Aires, las risas de los adolescentes no faltaron. En la foto el futbolista puso la ubicación -Buenos Aires- y etiquetó a cada uno de ellos.

Maxi López con sus hijos reencuentro 2

En la segunda foto, algo más casual, se ve a los jóvenes mirándose entre ellos y riéndose, mostrando un momento de complicidad y alegría compartida. Maxi puso: "Sábado", junto a tress corazones celestes.

Nora Colosimo, la mamá de las Nara, también publicó una foto de sus nietos junto a su exyerno: "Los López en Argentina", escribió.

Nora Colosimo

Por su parte, su actual pareja, Daniela Christiansson, no acompañó a López en esta ocasión y se quedó en Suiza junto a Elle, la hija de dos años. También vale la pena recordar que la modelo cursa su sexto mes de embarazo y que recientemente reveló que serán papás de un nene.

Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2025

Se estima que MasterChef Celebrity comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro.

La información llega cuando se había esparcido el rumor de que el concurso debería aguardar hasta el año que viene para ver la luz ya que la productora apuntaba a realizar una adaptación de La Voz Senior.

Sin embargo, desde la misma fuente del canal de Martínez indicaron que “se tiene previsto que el ciclo salga al aire a mediados de octubre", con los mismos evaluadores desde hace algunos años: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

Maxi López - MasterChef Celebrity

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Maxi López MasterChef Celebrity

Lo más visto