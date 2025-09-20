Maxi López vivió un emotivo reencuentro con sus hijos antes de las grabaciones en MasterChef Celebrity

Maxi López con sus hijos reencuentro 2

En la segunda foto, algo más casual, se ve a los jóvenes mirándose entre ellos y riéndose, mostrando un momento de complicidad y alegría compartida. Maxi puso: "Sábado", junto a tress corazones celestes.

Nora Colosimo, la mamá de las Nara, también publicó una foto de sus nietos junto a su exyerno: "Los López en Argentina", escribió.

Nora Colosimo

Por su parte, su actual pareja, Daniela Christiansson, no acompañó a López en esta ocasión y se quedó en Suiza junto a Elle, la hija de dos años. También vale la pena recordar que la modelo cursa su sexto mes de embarazo y que recientemente reveló que serán papás de un nene.

Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2025

Se estima que MasterChef Celebrity comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro.

La información llega cuando se había esparcido el rumor de que el concurso debería aguardar hasta el año que viene para ver la luz ya que la productora apuntaba a realizar una adaptación de La Voz Senior.

Sin embargo, desde la misma fuente del canal de Martínez indicaron que “se tiene previsto que el ciclo salga al aire a mediados de octubre", con los mismos evaluadores desde hace algunos años: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.