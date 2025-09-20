A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
No contaban con su astucia

La peculiar maniobra de la China Suárez al llegar a la Argentina que provocó indignación en la prensa

La China Suárez arribó a la Argentina en medio del escándalo con Benjamín Vicuña y, como suele ocurrir, su llegada no pasó desapercibida, generando todo tipo de comentarios.

20 sept 2025, 17:50
La peculiar maniobra de la China Suárez al llegar a la Argentina que provocó indignación en la prensa
La peculiar maniobra de la China Suárez al llegar a la Argentina que provocó indignación en la prensa

La peculiar maniobra de la China Suárez al llegar a la Argentina que provocó indignación en la prensa

La China Suárez llegó a la Argentina este fin de semana y, como suele suceder, no pasó desapercibida. En medio del tenso conflicto con Benjamín Vicuña por la escolarización de sus hijos, Amancio y Magnolia, la actriz volvió a dar que hablar desde el mismo momento en que pisó suelo argentino.

Lejos de mostrarse abierta con la prensa, Suárez sorprendió a todos al evitar a los cronistas y camarógrafos que aguardaban su arribo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con una estrategia inesperada, esquivó por completo el sector donde estaban apostados los periodistas y logró salir por un acceso alternativo, dejando con las cámaras encendidas pero sin material a quienes habían ido especialmente a cubrir su llegada.

Leé también

La mamá de Benjamín Vicuña viajó de urgencia a la Argentina para acompañar a su hijo: "Quedó preocupada"

La mamá de Benjamín Vicuña viajó de urgencia a la Argentina para acompañar a su hijo: Quedó preocupada

"Otra guardia que te cargaste por zorra.. Burló a toda la prensa y se fue por otro lado", escribió en su cuenta de X Fede Flowers, acompañando la foto del lugar. Una frase controversial a la que dio origen Wanda Nara cuando se enteró del encuentro íntimo entre su entonces pareja, Mauro Icardi, con la actriz.

Fede Flowers en el aeropuerto

El episodio generó comentarios inmediatos en la publicación del periodista, donde algunos interpretaron la maniobra como una manera de resguardar su intimidad en medio de la fuerte exposición mediática que atraviesa, mientras que otros la leyeron como una muestra más de su carácter desafiante frente a la prensa.

Que hizo la China Suárez al llegar a la Argentina

Después de burlar a la guarda de periodistas con una jugada digna del Diego en el 86, la China Suárez contó a través de sus redes sociales que fue lo primero que hizo.

Fue así como la actriz visitó a su amiga de la infancia, Agustina Uslenghi, y no dudó en hacerlo público. En sus historias de Instagram, compartió un collage con varias fotos junto a la madrina de Rufina, su hija con Nicolás Cabré, y escribió: “Primera parada”, junto al emoji de un corazón rojo.

En la foto se la ve muy feliz; en una de ellas, luce una gran sonrisa que refleja alegría y buen ánimo, dejando ver un lado más relajado y despreocupado.

China Suárez post

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
China Suárez Benjamín Vicuña

Lo más visto