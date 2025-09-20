La peculiar maniobra de la China Suárez al llegar a la Argentina que provocó indignación en la prensa

El episodio generó comentarios inmediatos en la publicación del periodista, donde algunos interpretaron la maniobra como una manera de resguardar su intimidad en medio de la fuerte exposición mediática que atraviesa, mientras que otros la leyeron como una muestra más de su carácter desafiante frente a la prensa.

Que hizo la China Suárez al llegar a la Argentina

Después de burlar a la guarda de periodistas con una jugada digna del Diego en el 86, la China Suárez contó a través de sus redes sociales que fue lo primero que hizo.

Fue así como la actriz visitó a su amiga de la infancia, Agustina Uslenghi, y no dudó en hacerlo público. En sus historias de Instagram, compartió un collage con varias fotos junto a la madrina de Rufina, su hija con Nicolás Cabré, y escribió: “Primera parada”, junto al emoji de un corazón rojo.

En la foto se la ve muy feliz; en una de ellas, luce una gran sonrisa que refleja alegría y buen ánimo, dejando ver un lado más relajado y despreocupado.