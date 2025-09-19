Impactante choque múltiple en el Puente Belgrano: 15 vehículos involucrados y cuatro heridos

Embed

Trabajo contrarreloj para evitar una tragedia mayor

Los bomberos actuaron rápidamente para prevenir incendios y explosiones:

Desconectaron las baterías de los autos.

Realizaron un barrido de combustible en la calzada para evitar derrames peligrosos.

El operativo contó además con la colaboración de los Bomberos de la Policía de Corrientes, Policía Caminera y Gendarmería Nacional, que se encargaron de controlar el tránsito y asistir a los conductores varados. El puente estuvo colapsado, afectando a una de las vías más transitadas del nordeste argentino.

asi-se-produjo-el-choque-en-cadena-en-el-puente-chaco-corrientes-foto-captura-de-video-Q3WYOJ2GAFBYRC4YBWMFUXLVM4 Un camión sin frenos habría provocado un impresionante accidente en el Puente General Manuel Belgrano.

Investigan el origen del choque en cadena

Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales, aunque la investigación busca determinar cómo comenzó el accidente.

Una de las hipótesis más fuertes es que un camión sin frenos habría provocado el caos, algo que deberá corroborarse con las imágenes de las cámaras de seguridad del puente, que registraron el momento del impacto.

Desde la Jefatura de Bomberos y las fuerzas de seguridad pidieron a los automovilistas circular con extrema precaución en la zona hasta que se normalice la situación.