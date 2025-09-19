En vivo Radio La Red
Actualidad
Chaco
Corrientes
Chaco

Impactante choque múltiple en el Puente Belgrano: 15 vehículos involucrados y cuatro heridos

Un camión sin frenos habría provocado un impresionante accidente en el Puente General Manuel Belgrano, que une Chaco con Corrientes.

El impactante accidente fue filmado por una cámara de seguridad del puente. (Foto: gentileza Radio Dos Corrientes)

Un impactante choque múltiple se registró este viernes por la tarde en el Puente General Manuel Belgrano, que conecta las provincias de Chaco y Corrientes. El accidente involucró a 15 vehículos y dejó como saldo al menos cuatro personas heridas, lo que generó un enorme operativo de emergencia que paralizó por completo el tránsito interprovincial.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se habría originado cuando un camión perdió los frenos y desató una colisión en cadena.

El accidente se reportó poco después de las 16 horas, cuando un llamado desesperado al 911 alertó sobre la presencia de personas atrapadas entre los autos.

De inmediato, un camión de la División Bomberos de Resistencia llegó al lugar y se encontró con una escena caótica, con varios vehículos destrozados. Entre los hierros retorcidos, los rescatistas localizaron a cuatro heridos, que fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia en ambulancias al Hospital Perrando.

Embed

Trabajo contrarreloj para evitar una tragedia mayor

Los bomberos actuaron rápidamente para prevenir incendios y explosiones:

  • Desconectaron las baterías de los autos.
  • Realizaron un barrido de combustible en la calzada para evitar derrames peligrosos.

El operativo contó además con la colaboración de los Bomberos de la Policía de Corrientes, Policía Caminera y Gendarmería Nacional, que se encargaron de controlar el tránsito y asistir a los conductores varados. El puente estuvo colapsado, afectando a una de las vías más transitadas del nordeste argentino.

asi-se-produjo-el-choque-en-cadena-en-el-puente-chaco-corrientes-foto-captura-de-video-Q3WYOJ2GAFBYRC4YBWMFUXLVM4
Un camión sin frenos habría provocado un impresionante accidente en el Puente General Manuel Belgrano.

Investigan el origen del choque en cadena

Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales, aunque la investigación busca determinar cómo comenzó el accidente.

Una de las hipótesis más fuertes es que un camión sin frenos habría provocado el caos, algo que deberá corroborarse con las imágenes de las cámaras de seguridad del puente, que registraron el momento del impacto.

Desde la Jefatura de Bomberos y las fuerzas de seguridad pidieron a los automovilistas circular con extrema precaución en la zona hasta que se normalice la situación.

