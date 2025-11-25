La gran noticia que emocionó a Thiago Medina tras su duro accidente: "Te prometo que..."

Cómo presentó la hermana de Thiago Medina a su hijo, Ehidan

Brisa Medina compartió la primera imagen de su hijo, Ehidan, durmiendo plácidamente con un enterito blanco y arcoíris. “Mi peque Ehidan. Bienvenido al mundo, te amo hijo”, escribió la joven en su cuenta de Instagram. Acompaña a la foto una canción de Carlos Rivera.

Brisa Medina y su hijo

A la bienvenida se sumó Camila Deniz quien también presentó a su sobrino con una foto súper tierna donde se lo observa durmiendo y agarrándole el dedo. “Les presento a mi ahijado”.

Camilota ahijado

Camila Deniz y ahijado

"Hoy fui testigo del instante en que la vida grita. Ver nacer a este pequeño fue ver nacer un milagro frente a mis ojos. No hay palabras para escribir la fuerza, amor y la magia de este momento. Bienvenido Ehidan, gracias por enseñarme que la vida siempre empieza con un latido de amor", sumó la influencer, muy emocionada por el nacimmiento del bebé.