La gran noticia que emocionó a Thiago Medina tras su duro accidente: "Te prometo que..."
Tras el durísimo accidente que sufrió y que lo mantuvo al borde de la muerte durante semanas, Thiago Medina finalmente recibió una noticia que le marcará un antes y un después en su vida.
25 nov 2025, 21:30
La vida le dio una segunda oportunidad aThiago Medina después del brutal accidente en moto que lo mantuvo más de un mes luchando por su vida. Ese episodio límite no solo lo marcó físicamente, sino que también lo transformó por dentro.
Desde su recuperación, el ex Gran Hermano decidió cambiar el ritmo y el enfoque de su rutina. Empezó a valorar cada día con otra mirada, a disfrutar los pequeños momentos y a priorizar a las personas que siempre estuvieron a su lado. En ese contexto, el nacimiento de Ehidan —su sobrino/ahijado e hijo de Brisa, su hermana gemela— se convirtió en una bocanada de felicidad que lo emocionó profundamente.
"Sos hermoso ahijado. Te prometo que voy a estar para vos siempre. Sos un hijo más para mi y gracias hermanita por darme la responsabilidad tan hermosa como tu hijo. Te felicito mucho por el bebé tan hermoso que tuviste".
En definitiva, lo que vive hoy Thiago es mucho más que una buena noticia: es un recordatorio de que, incluso después de tocar fondo, siempre puede aparecer un motivo para volver a levantarse. Su historia, marcada por el dolor pero también por la resiliencia, demuestra que cuando la vida ofrece una segunda oportunidad, lo más valioso es saber abrazarla con gratitud.
Cómo presentó la hermana de Thiago Medina a su hijo, Ehidan
Brisa Medina compartió la primera imagen de su hijo, Ehidan, durmiendo plácidamente con un enterito blanco y arcoíris. “Mi peque Ehidan. Bienvenido al mundo, te amo hijo”, escribió la joven en su cuenta de Instagram. Acompaña a la foto una canción de Carlos Rivera.
A la bienvenida se sumó Camila Deniz quien también presentó a su sobrino con una foto súper tierna donde se lo observa durmiendo y agarrándole el dedo. “Les presento a mi ahijado”.
"Hoy fui testigo del instante en que la vida grita. Ver nacer a este pequeño fue ver nacer un milagro frente a mis ojos. No hay palabras para escribir la fuerza, amor y la magia de este momento. Bienvenido Ehidan, gracias por enseñarme que la vida siempre empieza con un latido de amor", sumó la influencer, muy emocionada por el nacimmiento del bebé.