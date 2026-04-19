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Impactante choque en Retiro: un colectivo y un auto se estrellaron en Avenida 9 de Julio y Santa Fe

El impacto ocurrió en una de las esquinas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. Cinco personas resultaron heridas y dos fueron trasladadas al Hospital Rivadavia, mientras el tránsito permanece totalmente interrumpido en la zona.

Impactante choque en Retiro: un colectivo y un auto se estrellaron en Avenida 9 de Julio y Santa Fe

Impactante choque en Retiro: un colectivo y un auto se estrellaron en Avenida 9 de Julio y Santa Fe

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida Santa Fe, donde un colectivo y un auto protagonizaron un violento choque que dejó al menos cinco personas heridas y generó importantes complicaciones en la circulación.

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Según informaron fuentes oficiales, personal del SAME acudió rápidamente al lugar y asistió a las víctimas en el sitio del siniestro, en medio de un operativo de emergencia que incluyó cortes preventivos y desvíos de tránsito.

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De los cinco heridos, dos debieron ser trasladados al Hospital Rivadavia para una mejor evaluación médica. Se trata de un hombre de 70 años, que sufrió politraumatismos, y una joven de 22 años, cuyo estado no fue detallado oficialmente, aunque se encontraba consciente al momento del traslado.

En la zona también trabajan efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de tránsito, quienes intentan ordenar la circulación vehicular y avanzar con las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el impacto.

El tránsito permanece, al momento de la edición de esta nota, completamente interrumpido en el área, una de las más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires, lo que genera demoras y desvíos en varias arterias clave durante la mañana. Las autoridades recomiendan evitar la zona y optar por caminos alternativos hasta que finalicen las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

Conmoción: una familia murió en un choque cuando iba a un torneo infantil

Hace una semana, una tragedia sacudió a Santa Fe uando una familia murió en un violento choque mientras se dirigía a un torneo de fútbol infantil.

El accidente ocurrió cerca de las 10 en el kilómetro 134 de la ruta nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín. Por causas que aún se investigan, la camioneta en la que viajaban impactó contra un camión.

Como consecuencia del brutal choque, murieron dos adultos y dos nenes, de 1 y 6 años. Las víctimas eran oriundas de Carlos Pellegrini y se dirigían a San Martín de las Escobas para participar de un certamen infantil llamado “Cachorritos”.

El único sobreviviente fue un chico de 7 años, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe. Según fuentes policiales, permanece internado pero fuera de peligro.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada. A pesar de la gravedad del hecho, el tránsito no fue interrumpido por completo y circuló de manera asistida mientras trabajaban en el lugar bomberos voluntarios, ambulancias y efectivos policiales.

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