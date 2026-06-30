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MUNDIAL 2026

Con Kylian Mbappé de arranque, Francia enfrenta a Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026

Les Bleus se miden ante el combinado escandinavo en el New York/New Jersey Stadium en un duelo decisivo de eliminación directa. ¿Quién pasará a octavos?

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Mbappé busca el pasaje para octavos (Foto: Reuters).

Mbappé busca el pasaje para octavos (Foto: Reuters).

La Copa del Mundo sigue su curso con los apasionantes cruces de eliminación directa en territorio norteamericano. Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Francia y Suecia jugarán desde las 18:00 (hora de Argentina) en el New York New Jersey Stadium con el objetivo de pasar de ronda. El encuentro contará con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie y pondrá frente a frente a dos realidades distintas, donde el ganador de esta llave ya sabe que se medirá en los octavos de final ante Paraguay, que viene de dar el gran impacto al eliminar a Alemania.

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Foto: Reuters 
El New York Jersey Stadium se encuentra repleto para el partido entre Francia y Suecia. (Foto: Reuters).

El New York Jersey Stadium se encuentra repleto para el partido entre Francia y Suecia. (Foto: Reuters).

El conjunto conducido por Didier Deschamps llega a este compromiso con credenciales de máxima potencia. Francia tuvo una fase de grupos espectacular y cerró con nueve puntos de 9 posibles, tras debutar con un 3-1 ante Senegal, golear 3-0 a Irak y finalizar con un contundente 4-1 contra una Noruega alternativa. Con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como figuras y goleadores, Les Bleus quieren estirar la racha ante los suecos y dar otro paso en su objetivo de alcanzar la tercera final consecutiva en Copas del Mundo.

Por su parte, el rival de turno llega con la clara premisa de patear el tablero y romper con los pronósticos iniciales. Suecia, con 4 unidades, clasificó como uno de los mejores terceros y buscará dar la gran sorpresa de los dieciseisavos de final y eliminar a uno de los máximos candidatos. Los dirigidos por el técnico inglés Graham Potter empezaron su camino goleando 5-1 a Túnez, luego fueron vapuleados por el mismo resultado por Países Bajos y cerraron la primera fase con un empate 1-1 contra Japón, logrando la consistencia necesaria para meterse en la ronda de los 32 mejores.

Cuáles son las formaciones de Francia vs. Suecia

Los entrenadores ya tienen diagramadas sus estructuras iniciales para el encuentro en Nueva Jersey:

  • El posible once de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

  • El posible once de Suecia: Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

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