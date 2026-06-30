Con Kylian Mbappé de arranque, Francia enfrenta a Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo sigue su curso con los apasionantes cruces de eliminación directa en territorio norteamericano. Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Francia y Suecia jugarán desde las 18:00 (hora de Argentina) en el New York New Jersey Stadium con el objetivo de pasar de ronda. El encuentro contará con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie y pondrá frente a frente a dos realidades distintas, donde el ganador de esta llave ya sabe que se medirá en los octavos de final ante Paraguay, que viene de dar el gran impacto al eliminar a Alemania.