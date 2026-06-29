Un camión perdió el control y se incrustó contra el muro del tren San Martín

Como consecuencia del operativo, el tránsito permanece interrumpido en la zona mientras continúan las tareas para remover el vehículo y asegurar el área.

Pese a que el camión impactó contra el cerco lindero a las vías, hasta el momento no se registraron inconvenientes en el funcionamiento del servicio del ferrocarril San Martín.

Desastre en la Panamericana: un camión chocó un puente y provocó su derrumbe

Un camión de arena protagonizó un choque en el kilómetro 51,5 de la Panamericana, ramal Campana, a la altura de Escobar, que terminó con el colapso total de un puente peatonal sobre la autopista.

El vehículo era conducido por Mariano Máncuso, de 49 años, quien circulaba sentido a provincia cuando habría perdido el control, aparentemente tras la explosión de un neumático, según las primeras versiones.

El camión cruzó la banquina y los carriles hasta impactar contra uno de los pilares de la estructura, provocando su derrumbe sobre la traza.

Como consecuencia del impacto, un segundo camión de la empresa Vía Cargo, conducido por Alberto Plano, de 43 años, quedó parcialmente atrapado bajo los escombros.

En tanto, un Ford Fiesta conducido por Alejandro Dietz Hietala también sufrió daños materiales al verse involucrado en el siniestro.