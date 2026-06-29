Un camión perdió el control y se incrustó contra el muro del tren San Martín

Un camión protagonizó un fuerte accidente este lunes por la mañana en el barrio porteño de Villa Devoto al perder el control e impactar contra el alambrado y el muro que separan las vías del ferrocarril San Martín de la calle.
Al momento de la colisión, el transporte de carga generó una pérdida de combustible y el despliegue de un operativo de emergencia que interrumpió el tránsito.
Un camión perdió el control, chocó contra el cerco del tren San Martín y generó un amplio operativo en Villa Devoto
Un camión protagonizó un fuerte accidente este lunes por la mañana en el barrio porteño de Villa Devoto al perder el control e impactar contra el alambrado y el muro que separan las vías del ferrocarril San Martín de la calle.
El siniestro ocurrió en la intersección de Ricardo Gutiérrez al 4500 y Salvador María del Carril, a pocos metros de la estación Villa Devoto.
Producto del impacto, el vehículo derribó parte del cerco perimetral del tendido ferroviario. A pesar de la violencia del choque, el conductor logró salir por sus propios medios y se encuentra fuera de peligro.
Tras el accidente, se desplegó un importante operativo debido a una pérdida de combustible del camión. En el lugar trabajan efectivos de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, que asistieron al conductor y realizan tareas preventivas para evitar mayores riesgos.
Como consecuencia del operativo, el tránsito permanece interrumpido en la zona mientras continúan las tareas para remover el vehículo y asegurar el área.
Pese a que el camión impactó contra el cerco lindero a las vías, hasta el momento no se registraron inconvenientes en el funcionamiento del servicio del ferrocarril San Martín.
Un camión de arena protagonizó un choque en el kilómetro 51,5 de la Panamericana, ramal Campana, a la altura de Escobar, que terminó con el colapso total de un puente peatonal sobre la autopista.
El vehículo era conducido por Mariano Máncuso, de 49 años, quien circulaba sentido a provincia cuando habría perdido el control, aparentemente tras la explosión de un neumático, según las primeras versiones.
El camión cruzó la banquina y los carriles hasta impactar contra uno de los pilares de la estructura, provocando su derrumbe sobre la traza.
Como consecuencia del impacto, un segundo camión de la empresa Vía Cargo, conducido por Alberto Plano, de 43 años, quedó parcialmente atrapado bajo los escombros.
En tanto, un Ford Fiesta conducido por Alejandro Dietz Hietala también sufrió daños materiales al verse involucrado en el siniestro.