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El dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva y alcanzó un nuevo máximo del año

La cotización oficial acumula un alza superior al 5% en junio y se acerca a los $1.500 en el Banco Nación. En el plano internacional, el fortalecimiento global del dólar generó presión sobre las monedas emergentes.

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La cotización oficial acumula un alza superior al 5% en junio y se acerca a los $1.500 en el Banco Nación. (Foto: archivo)

La cotización oficial acumula un alza superior al 5% en junio y se acerca a los $1.500 en el Banco Nación. (Foto: archivo)

El dólar oficial comenzó la semana con una nueva suba y alcanzó su valor más alto del año. En el Banco Nación, la cotización abrió en $1.500 para la venta, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1.480, con un avance acumulado superior al 5% durante junio, el mayor incremento mensual registrado en casi un año.

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Con este nivel, el dólar mayorista quedó apenas por debajo del máximo alcanzado el 3 de noviembre de 2025, cuando cerró en $1.482. A pesar de la reciente escalada, la cotización continúa lejos del límite superior del esquema de bandas cambiarias, actualmente fijado en $1.805,38.

Qué pasó con el dólar

La semana pasada, el dólar mayorista acumuló una suba de $16, equivalente al 1,1%, luego del salto de $33 registrado en la semana previa. En la última rueda, el volumen operado en el mercado de contado superó los U$S 817 millones.

En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central se ubicó en $1.498,22 para la venta. Por su parte, el dólar tarjeta operó en $1.943,50.

En el plano internacional, el fortalecimiento global del dólar, impulsado por una postura más restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, generó presión sobre las monedas emergentes. En ese contexto, el peso argentino acompañó movimientos similares a los registrados por otras monedas de la región, entre ellas el real brasileño y el peso chileno.

A nivel local, el mercado comenzó a transitar la etapa final de la liquidación de la cosecha gruesa, lo que redujo el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. Al mismo tiempo, el pago del medio aguinaldo y la dolarización de excedentes por parte de empresas e inversores impulsaron una mayor demanda de dólares.

Las compras del Banco Central

A estos factores se suman cuestiones técnicas, como el desarme de posiciones en pesos, una mayor flexibilidad para que las sociedades de bolsa operen en el mercado cambiario y la reaparición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado de futuros.

En paralelo, el BCRA mantuvo las compras de divisas en el mercado oficial, aunque a un ritmo inferior al observado en los meses anteriores.

La autoridad monetaria adquirió U$S 25 millones en una rueda con un volumen operado de U$S 821 millones, lo que representó cerca del 3% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador acumulado durante junio ascendió a U$S 1.371 millones. En tanto, las compras netas realizadas en lo que va de 2026 alcanzaron los U$S 11.118 millones, superando la meta anual de U$S 10.000 millones fijada para el período, aunque con una desaceleración respecto de los niveles observados en abril y mayo.

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