Wanda Nara quiere hacerse un nuevo retoque estético y puso el tema en manos de sus seguidores

La consulta no tardó en viralizarse y cientos de usuarios participaron de la encuesta. La mayoría coincidió en que debería conservar los lunares, al considerar que forman parte de su identidad y de la imagen con la que el público la reconoce desde hace años.

¿Wanda Nara publicó un chat con Maxi López para tirarle un palito a Mauro Icardi?

Wanda Nara volvió a abrir la ventana de su intimidad. En sus historias de Instagram compartió una parte de un chat con Maxi López, su exmarido y padre de sus hijos mayores. El mensaje que se lee en la captura es claro: "Me acaba de llamar la odontóloga y yo estoy al aire con Telefe. Lo que digas vos va a estar bien". La empresaria respondió con un gesto afectuoso:"Ay, Maxi tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias".

La charla siguió con un pedido concreto de López: "Arreglá lo de los nenes". Entre llamadas perdidas y mensajes de voz, el intercambio dejó ver un tono de complicidad que sorprendió a muchos. Sobre la imagen, Wanda escribió "Llevarte bien con un ex" acompañado de un tilde, como si se tratara de una meta alcanzada, y agregó "Feliz por vos" junto a corazones rosas.

El gesto no pasó inadvertido: para varios de sus seguidores, la publicación funcionó como una comparación implícita con la relación turbulenta que mantiene con Mauro Icardi. La decisión de mostrar este diálogo coincidió con un momento de alta exposición pública, ya que Icardi permanece en el país junto a la China Suárez, mientras Wanda eligió exhibir la armonía reconstruida con Maxi tras años de disputas legales y mediáticas.