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Wanda Nara quiere hacerse un nuevo retoque estético y puso el tema en manos de sus seguidores

Wanda Nara comentó que piensa hacerse un pequeño retoque estético y quiso conocer la opinión de quienes la siguen.

30 jun 2026, 16:37
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Wanda Nara volvió a generar repercusión en las redes sociales, pero esta vez no fue por un conflicto mediático ni por su presente sentimental. La empresaria reveló que perdió el acceso a su cuenta de TikTok, donde acumulaba más de tres millones de seguidores, y explicó que por ese motivo debió comenzar desde cero con un nuevo perfil.

A través de ese flamante espacio, Wanda decidió retomar el contacto con sus fanáticos y compartir una inquietud personal que arrastra desde hace tiempo. En un video, contó que está evaluando realizarse un pequeño retoque estético y quiso conocer la opinión de quienes la siguen.

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La conductora explicó que ya no puede ingresar a su antigua cuenta de TikTok, una de las plataformas donde había construido una comunidad de millones de seguidores. Lejos de lamentarse, aprovechó su regreso a la red social para volver a interactuar con el público y plantear una consulta sobre su imagen. "Tengo dos lunares desde siempre. En algunas fotos me los sacan, me vuelan uno, el otro o los dos. ¿Qué dicen? ¿Me los saco?", preguntó en el video.

Wanda contó que los dos lunares están ubicados junto a su nariz y que forman parte de su rostro desde que nació. Según explicó, especialistas le recomendaron un tratamiento con láser para quitarlos, aunque todavía no tomó una decisión. "Me dijeron que con láser te los podés sacar. Los tengo desde que nací y son muy míos", confesó, dejando en claro que siente un fuerte vínculo con ese rasgo que la caracteriza.

La consulta no tardó en viralizarse y cientos de usuarios participaron de la encuesta. La mayoría coincidió en que debería conservar los lunares, al considerar que forman parte de su identidad y de la imagen con la que el público la reconoce desde hace años.

¿Wanda Nara publicó un chat con Maxi López para tirarle un palito a Mauro Icardi?

Wanda Nara volvió a abrir la ventana de su intimidad. En sus historias de Instagram compartió una parte de un chat con Maxi López, su exmarido y padre de sus hijos mayores. El mensaje que se lee en la captura es claro: "Me acaba de llamar la odontóloga y yo estoy al aire con Telefe. Lo que digas vos va a estar bien". La empresaria respondió con un gesto afectuoso:"Ay, Maxi tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias".

La charla siguió con un pedido concreto de López: "Arreglá lo de los nenes". Entre llamadas perdidas y mensajes de voz, el intercambio dejó ver un tono de complicidad que sorprendió a muchos. Sobre la imagen, Wanda escribió "Llevarte bien con un ex" acompañado de un tilde, como si se tratara de una meta alcanzada, y agregó "Feliz por vos" junto a corazones rosas.

El gesto no pasó inadvertido: para varios de sus seguidores, la publicación funcionó como una comparación implícita con la relación turbulenta que mantiene con Mauro Icardi. La decisión de mostrar este diálogo coincidió con un momento de alta exposición pública, ya que Icardi permanece en el país junto a la China Suárez, mientras Wanda eligió exhibir la armonía reconstruida con Maxi tras años de disputas legales y mediáticas.

     

 

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