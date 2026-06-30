El escalofriante dato que confirmó la autopsia de la abogada hallada enterrada en su casa

Graciela Martínez era abogada y fue asesinada por su hijo (Gentileza: Diario Anticipos)

A pesar de la gravedad de la acusación, el fiscal aún no pudo tomar declaración indagatoria a Costa Martínez debido a que permanece detenido por otra causa judicial. Ese expediente, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 49 de la Ciudad de Buenos Aires, investiga el intento de homicidio de su padre, Carlos Costa, de 89 años.

El ataque ocurrió en una empresa metalúrgica de Villa Lugano. De acuerdo con la investigación, tras una discusión, el acusado apuñaló a su padre por la espalda y escapó en una camioneta Ford EcoSport.

Una testigo alertó al 911 al presenciar la agresión. A partir de esa denuncia, la Policía inició una persecución que concluyó con la detención del sospechoso sobre la avenida General Paz. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una navaja retráctil con manchas de sangre, incorporada como evidencia en la causa.

La confesión que permitió encontrar el cuerpo

El hallazgo del cadáver de Graciela Martínez fue posible gracias a una confesión realizada por el propio acusado mientras permanecía detenido por el ataque a su padre.

Durante una visita en la comisaría, Costa Martínez le confesó a un amigo que había asesinado a su madre. "Me mandé una cagada. Te pido que no digas nada", le habría dicho, según consta en el expediente.

El lugar en donde encontraron enterrado el cuerpo de la víctima. (Foto: Policía)

Lejos de ocultar la información, el hombre se presentó en la comisaría 7ª de Castelar Norte y relató lo que había escuchado. Su declaración impulsó un allanamiento de urgencia en la vivienda familiar, donde finalmente los investigadores encontraron el cuerpo enterrado.

Graciela Martínez era una reconocida abogada de la zona oeste del conurbano bonaerense. A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos como directora de Asuntos Legales en el Concejo Deliberante y también se desempeñó como docente en la Universidad de Morón.

El testimonio clave que espera la Justicia

En los próximos días, la investigación podría sumar una declaración determinante: la de Carlos Costa, padre del acusado y víctima del intento de homicidio ocurrido en Villa Lugano.

El hombre continúa internado en el Hospital Santojanni, donde se recupera de las heridas sufridas durante el ataque. Su testimonio será una pieza central para reconstruir la secuencia de los hechos y avanzar en ambas causas judiciales.