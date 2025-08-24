Clima en Buenos Aires hoy: cómo estará este lunes y el "veranito" que se viene en pleno invierno

El viento se mantendrá en niveles leves a moderados, sin alertas meteorológicas en la región. En síntesis: un domingo ideal para disfrutar al aire libre en familia, con abrigo liviano durante la tarde y algo más pesado en la noche.

Lunes: arranca el “veranito” en Buenos Aires

El inicio de la semana traerá consigo una notoria mejora en las condiciones climáticas. El lunes 25 de agosto amanecerá con una mínima de 9 grados, pero con el correr del día la temperatura trepará hasta los 20 grados.

El cielo se presentará despejado y el viento soplará del Oeste, lo que dará una sensación térmica muy agradable. Se trata de un escenario poco común en pleno mes de agosto, caracterizado habitualmente por temperaturas bajas y jornadas inestables.

Para quienes deben trabajar, el lunes ofrecerá un respiro en el transporte público y en la rutina: las esperas al aire libre serán mucho más llevaderas. Y para quienes puedan disfrutar de actividades recreativas, será una jornada ideal para pasear, hacer ejercicio o simplemente sentarse al sol en una plaza o parque.

Martes: condiciones similares, con viento del Noroeste

El martes 26 de agosto repetirá la fórmula del lunes, con una mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados. La diferencia principal estará en el viento, que soplará desde el Noroeste, pero sin modificar demasiado la sensación térmica general.

El cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes aisladas hacia la tarde, aunque sin probabilidad de lluvias. En definitiva, será otro día en el que el “veranito invernal” se hará sentir, consolidando la tendencia de temperaturas templadas en el AMBA.

Miércoles: viento del Este y clima primaveral

El miércoles 27 de agosto llegará con un leve cambio en el viento, que comenzará a soplar desde el Este. Sin embargo, la temperatura continuará en niveles templados, con una mínima de 10 grados y una máxima de 20 grados.

El cielo estará parcialmente nublado, pero el ingreso de humedad no alcanzará para generar inestabilidad. La sensación térmica se mantendrá en un rango agradable, similar al de los días previos. Será otro día en el que muchos porteños podrán guardar la campera gruesa y reemplazarla por un abrigo liviano.

Jueves: leve descenso, pero sin lluvias

El jueves 28 de agosto mostrará un leve descenso en la temperatura máxima, que rondará los 19 grados, aunque la mínima será un poco más alta, en torno a los 11 grados. El cielo se presentará algo nublado, con predominio de buen tiempo y sin probabilidades de precipitaciones.

Será una jornada de transición hacia un viernes que promete ser el más cálido de la semana.

Viernes: el día más cálido del “veranito”

El viernes 29 de agosto se perfila como el día más cálido de la semana, con una mínima de 12 grados y una máxima que podría llegar a los 22 grados en algunos sectores del AMBA.

El cielo se mantendrá mayormente despejado y el viento leve, por lo que se espera un cierre de semana con un clima casi primaveral. Este fenómeno es conocido popularmente como “veranito de agosto” y suele registrarse en algunos inviernos, aunque no todos los años con la misma intensidad.

¿Qué es el “veranito de agosto”?

El término hace referencia a un período breve de temperaturas templadas o cálidas en pleno invierno, que generalmente ocurre en el mes de agosto. Si bien no tiene una explicación científica exacta como fenómeno estacional fijo, se asocia a corrientes de aire más cálidas provenientes del Norte y a una estabilidad atmosférica transitoria que permite el ascenso de la temperatura.

En Buenos Aires y el AMBA, este “veranito” suele durar entre 3 y 5 días, y es muy esperado por quienes disfrutan de actividades al aire libre. Sin embargo, también es una advertencia para quienes sufren alergias o afecciones respiratorias, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden impactar en la salud.