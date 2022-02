"No hay precedentes de una situación similar donde quedan pocas dudas que esto fue intencionado, se habla de una mezcla de una cocaína de muy baja calidad, no mayor al 30% de pureza, mezclada casi con seguridad con un cóctel de opiáceos. Acá lo llamativo es que el fentanilo es algo muy caro. Esta mezcla resulta llamativa y tiene un fin específico, donde ciertamente puede tener que ver con una disputa narco pero eso lo evaluará la Justicia y la Policía de la Provincia que se ocupa del tema", comentó el Dr. Revale, con la experiencia suficiente para este tipo de episodios ya que es Subgerente Operativo de Atención Integral de Adicciones a Drogas y Alcohol en el Ministerio de Salud GCBA.

"¿Cómo se soluciona? Es una gran pregunta. Sí sabemos cómo no se soluciona, que es como hasta ahora, con políticas basadas en el modelo prohibicionista que comienza hace 50 años cuando Nixon le declara la guerra a las drogas en EEUU, en 1971. A partir de ahí, todos los países de América Latina tomaron esa premisa y adoptaron políticas de prohibicionismo y abstencionismo completamente restrictivas e hipócritas. A partir de ahí es que todo el mundo empieza a hablar de 'la droga', lo que hace al tema tabú e inabordable. "La droga" no son solamente las ilegales, sabemos que la droga que más causa daño a la sociedad es el alcohol", agregó Revale.

image.png

Y propuso: "Es fundamental entender que el modelo está caduco y hay que adoptar políticas reales, ligadas a la reducción de riesgos y daños, entendiendo que el consumo es parte de la vida de las personas hoy y desde hace muchos años, está para quedarse. Es importantísimo que el rol del Estado sea cada vez más activo, por ejemplo, sistematizando los testeos de las sustancias, así los consumidores saben lo que van a consumir. Es lo que sucede en Europa desde hace mucho tiempo. Esto hay que abrirlo y sistematizarlo".

Revale también expuso su pensamiento con respecto a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires: "Sobre Berni no voy a hacer una opinión personal, cada uno puede estar más o menos de acuerdo con su gestión, pero hablando de su última expresión, que generó cierta polémica, me parece que hay que entender que en una situación de emergencia sanitaria no se puede dar rodeos y vueltas. La comunicación tiene que ser directa, concuerdo con que el mensaje tiene que ser claro para la población: cualquier persona que haya adquirido esta sustancia tiene que deshacerse inmediatamente de esto, sin hacer juicios de valor".

* Lic. Guido Revale - MN 61756 - Psicólogo/Psicoanalista (UBA), Especialista en Drogadependencias (CONEAU). Subgerente Operativo de Atención Integral de Adicciones a Drogas y Alcohol en el Ministerio de Salud GCBA. Docente Facultad de Psicología, UBA.