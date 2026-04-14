Vuelven las lluvias al AMBA: alerta por tormentas intensas en todo el país

Mientras tanto, el sistema de tormentas genera preocupación en varias provincias. El SMN emitió alertas amarilla y naranja por lluvias intensas, con acumulados que podrían superar los 60 milímetros en pocas horas e incluso alcanzar los 150 milímetros en zonas puntuales.

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Las advertencias alcanzan a sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Jujuy. Las áreas más comprometidas, bajo alerta naranja, incluyen Entre Ríos, Santa Fe, este de Chaco, este de Formosa y oeste de Corrientes.

Riesgo de tormentas fuertes, granizo y ráfagas

De acuerdo a especialistas, el fenómeno podría estar acompañado por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, especialmente en el litoral y el noreste argentino.

Además, los suelos saturados por lluvias previas aumentan el riesgo de anegamientos y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Embed 13 ABR | #Alertas para hoy y mañana martes ⛈️



Tormenta

Tormenta, lluvia, nevada y viento



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Pronóstico extendido y acumulados extremos

Modelos meteorológicos internacionales anticipan acumulados de entre 150 y 250 milímetros en las próximas 72 horas en regiones del centro y norte del país.

Incluso, en sectores puntuales del noreste cordobés y centro-oeste santafesino, podrían registrarse valores superiores a los 300 milímetros hasta el jueves.

El sistema se origina en un centro de baja presión sobre el norte argentino, que se desplaza hacia el sudeste y potencia la inestabilidad en gran parte del territorio.