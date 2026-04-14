Vuelven las lluvias al AMBA: alerta por tormentas intensas en todo el país

Las lluvias vuelven al AMBA tras varios días de calor y humedad. El mal tiempo comenzará este martes por la noche y se extenderá durante todo el miércoles, con tormentas y cielo inestable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Las precipitaciones comenzarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires y se extenderían a lo largo de todo el día. Hay al menos 13 provincias con alertas.
Alerta por tormentas intensas en todo el país.
Las lluvias vuelven al AMBA tras varios días de calor y humedad. El mal tiempo comenzará este martes por la noche y se extenderá durante todo el miércoles, con tormentas y cielo inestable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
El fenómeno forma parte del avance de un sistema de tormentas que ya afecta al norte y centro del país, donde se registran lluvias intensas y alertas meteorológicas por acumulados significativos en cortos períodos.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones comenzarán durante la noche del martes y continuarán a lo largo del miércoles, con probabilidades de entre el 40% y el 70%.
La temperatura se mantendrá estable, con una mínima de 20 °C y una máxima cercana a los 22 °C. Las lluvias podrían persistir hasta la madrugada del jueves, aunque con menor intensidad. Para el viernes, en tanto, no se esperan precipitaciones en el AMBA, pero el cielo seguirá mayormente nublado, con una máxima de 25 °C.
Mientras tanto, el sistema de tormentas genera preocupación en varias provincias. El SMN emitió alertas amarilla y naranja por lluvias intensas, con acumulados que podrían superar los 60 milímetros en pocas horas e incluso alcanzar los 150 milímetros en zonas puntuales.
Las advertencias alcanzan a sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Jujuy. Las áreas más comprometidas, bajo alerta naranja, incluyen Entre Ríos, Santa Fe, este de Chaco, este de Formosa y oeste de Corrientes.
De acuerdo a especialistas, el fenómeno podría estar acompañado por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, especialmente en el litoral y el noreste argentino.
Además, los suelos saturados por lluvias previas aumentan el riesgo de anegamientos y complicaciones en zonas urbanas y rurales.
Modelos meteorológicos internacionales anticipan acumulados de entre 150 y 250 milímetros en las próximas 72 horas en regiones del centro y norte del país.
Incluso, en sectores puntuales del noreste cordobés y centro-oeste santafesino, podrían registrarse valores superiores a los 300 milímetros hasta el jueves.
El sistema se origina en un centro de baja presión sobre el norte argentino, que se desplaza hacia el sudeste y potencia la inestabilidad en gran parte del territorio.