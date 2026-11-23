“Hay que tenerle compasión porque las calles estaban todas cerradas de muchos autos que estaban acá. De toda la gente que estaba participando. Pero trabajaron bien”, expresó.

También señaló que una camioneta policial recibió el impacto de elementos que salieron despedidos por la explosión. Según su relato, el vehículo habría evitado que esos objetos alcanzaran a más personas.

El estallido provocó la rotura de los ventanales del local y dejó siete personas heridas. Algunas sufrieron cortes por los vidrios y otras fueron alcanzadas por el fuego.

Investigan si una conexión de gas provocó el estallido

Mientras los bomberos realizaban las pericias en el comercio, una de las hipótesis apuntaba a un problema durante el cambio de una garrafa.

De acuerdo al testimonio del vecino, el incidente habría sido provocado por “dos garrafas” y “voló un tubo” de gran magnitud en ese momento. El hombre, quien es dueño de varios locales de la zona, estaba durmiendo y se despertó por el ruido del estallido, pero pensó “que estaban tirando cohetes” por el festejo. “Vino mi hijo y me dice ‘se está quemando el local de José’ y cuando salí, vi la llamarada”, relató.

Nahuel Aguilar, de 32 años, trabajador del local y uno de los heridos más graves, declaró ante la Policía que había cambiado una garrafa y que creía haber dejado mal colocada una de las mangueras de conexión.

El hombre sufrió quemaduras en el 50% del cuerpo, en el torso, los brazos y parte del rostro. La posible falla en la conexión todavía debe ser confirmada por los peritos.

Durante la mañana del lunes, personal de Bomberos del área de Seguridad Siniestral trabajaba en el lugar y retiraba elementos para analizarlos, entre ellos una manguera que había quedado sobre la vereda.

Siete personas resultaron heridas

Además de Aguilar, otras seis personas sufrieron lesiones. Entre ellas, una joven de 19 años que tuvo quemaduras en la pierna izquierda y heridas cortantes por la rotura de los vidrios. Su hermano también resultó herido, aunque presentó lesiones leves.

Una mujer de 22 años sufrió cortes por los vidrios. También fueron asistidas una niña de 11 años y una mujer de 73, entre otras personas afectadas por la explosión.