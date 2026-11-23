La modalidad de las protestas será diferente según la medida que se aplique. El paro a la japonesa consiste en intensificar los controles y procedimientos habituales, mientras que la retención de tareas y el paro total implican interrupciones en las actividades alcanzadas por el reclamo.

ATE sostiene que la paritaria sectorial lleva tres años sin convocarse y que los salarios permanecen congelados desde hace diez meses. Además, el gremio afirma que los sueldos del organismo representan alrededor del 50% de lo que se paga en el resto de la actividad aeronáutica.

Otro de los puntos del reclamo está relacionado con el financiamiento de la ANAC. Según los datos difundidos por el sindicato, el organismo recauda más de $230.000 millones por año, equivalentes a unos US$147 millones, pero recibe poco más del 30% de esos recursos para cubrir sus gastos operativos.

El antecedente de las protestas en noviembre

El conflicto tuvo una nueva escalada el 13 de noviembre, cuando los trabajadores realizaron un paro a la japonesa en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. Durante esa jornada, el personal revisó todos los vehículos, aviones y trabajadores que circulaban por las plataformas, en lugar de realizar los controles aleatorios habituales.

Ese mismo día, la ANAC advirtió que las acciones que excedieran las funciones del personal podían derivar en una denuncia penal por abuso de autoridad o sabotaje.

Para la semana siguiente, el gremio había anunciado una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de los aeropuertos de todo el país.

Desde ATE señalaron que esperaron durante una semana una salida negociada al conflicto, pero que no recibieron una propuesta oficial para resolver los reclamos.

Según expresó el sindicato, “el único contacto oficial del Gobierno nacional fue amenazar con denuncias penales a los trabajadores que encabezaron la última protesta en Ezeiza y Aeroparque”.

El conflicto también tuvo antecedentes en septiembre, cuando una medida de fuerza de 48 horas de ATE-ANAC afectó a más de 27 aeropuertos. En aquella oportunidad, el Gobierno intimó al gremio a garantizar el funcionamiento del 75% de los vuelos.

El nuevo plan de protestas está previsto para todo diciembre, aunque todavía no se informó el detalle de los días y las modalidades que se aplicarán en cada aeropuerto.