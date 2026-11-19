Como no pudieron encontrarlo durante un allanamiento, la Justicia declaró su rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional. Sin embargo, menos de un mes después, su nombre volvió a aparecer en otra investigación por homicidio.

El 5 de enero de 2026, en Villa Pineral, Magallanes habría participado junto a otro hombre en un intento de robo de una camioneta Volkswagen T-Cross y una mochila. La víctima, identificada como Lucas Demetrio Leiva, se habría resistido al asalto y recibió disparos en el cuello y el abdomen.

Leiva permaneció internado en terapia intensiva hasta el 12 de enero, cuando murió como consecuencia de las heridas y una de las pruebas incorporadas a la causa fue un teléfono celular que el acusado habría abandonado en el lugar. En el dispositivo, los investigadores encontraron fotografías en las que aparecía con armas de fuego y otros elementos que permitieron avanzar en su identificación.

El ataque a su expareja y otros dos jóvenes en Fuerte Apache

Otro de los episodios que investigaba la Justicia ocurrió el 5 de julio de 2026, nuevamente en Fuerte Apache. Según la causa, Magallanes se presentó en la vivienda de su expareja, Ariadna Yazmín Martínez. Cuando la joven le negó el ingreso, habría saltado un paredón y entrado por la fuerza.

Una vez dentro, se dirigió a una habitación donde estaban Diego Leonel Benítez y Thiago Ezequiel Jiménez. De acuerdo con la investigación, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

Benítez recibió múltiples impactos de bala y debió ser intervenido quirúrgicamente. Posteriormente, permaneció internado en el Hospital Ramón Carrillo. Durante su declaración, Martínez también denunció que Magallanes la había amenazado en reiteradas oportunidades después de la separación y que había sufrido episodios de violencia física durante la relación.

Las armas encontradas duranete el allanamiento. (Foto: Policía)

El crimen del policía Alan Fabián Molina

El episodio que intensificó la búsqueda del sospechoso ocurrió el 18 de julio de 2026, cuando fue asesinado el oficial de la Policía bonaerense Alan Fabián Molina. Según la investigación, efectivos policiales intentaron identificar a Magallanes dentro de Fuerte Apache, pero el joven escapó y se refugió en el complejo habitacional.

Durante la persecución, de acuerdo con la acusación, habría efectuado un disparo a corta distancia contra Molina, que murió como consecuencia de la herida. A partir de ese crimen, "Mayonesa" pasó a ser uno de los principales prófugos buscados por los investigadores de San Martín.

Pese a las órdenes de captura, el acusado logró permanecer oculto durante varios meses. La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado estableció que el joven presuntamente contaba con una red de apoyo que le permitía cambiar de domicilio y evitar ser localizado por las fuerzas de seguridad.

Después de varios meses de investigación, las autoridades identificaron 24 domicilios que presuntamente eran utilizados para ocultar personas buscadas por la Justicia y almacenar elementos ilegales. Con esa información, la Fiscalía N.º 8 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín solicitó una serie de allanamientos que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías.

El despliegue policial se realizó este miércoles en distintos sectores de Fuerte Apache. Según la versión oficial, cuando los efectivos ingresaron a la vivienda donde se encontraba Magallanes, el joven intentó escapar y se produjo un enfrentamiento armado.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró también un arma de fuego incautada junto a su cargador, cuatro proyectiles y un paquete rectangular envuelto.

"Mayonesa" resultó herido durante el procedimiento y posteriormente se constató su muerte, pese a que se había solicitado asistencia médica. El operativo puso fin a varios meses de búsqueda de uno de los principales sospechosos por el asesinato del oficial Molina.

Armas, drogas y bombas molotov: qué encontraron durante los allanamientos

Los procedimientos también permitieron secuestrar una importante cantidad de armas, municiones y drogas que quedaron a disposición de la Justicia.

Entre los elementos incautados se encontraron:

20 armas de fuego de distintos tipos.

Unas 3.000 dosis de cocaína.

2.340 dosis de marihuana.

22 bombas molotov.

Municiones de diferentes calibres.

Una réplica de fusil FAL.

Una ametralladora.

Los investigadores buscan determinar la procedencia del armamento y establecer su posible vinculación con otros hechos delictivos. La muerte de Joel Sebastián Magallanes cerró su etapa como prófugo, mientras que las investigaciones por los homicidios, los ataques armados y la presunta red de colaboración que lo mantenía oculto continúan bajo la órbita judicial.