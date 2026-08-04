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PROFUNDO DOLOR

Tragedia en el deporte: conmoción por la repentina muerte de una promesa del atletismo de 21 años

El atletismo llora el repentino fallecimiento de la joven medallista. Los comunicados de sus clubes y el dolor en la comunidad.

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Tragedia en el deporte: conmoción por la repentina muerte de una promesa del atletismo de 21 años

El atletismo australiano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento repentino de Natasha Ward, una de sus jóvenes atletas más prometedoras, a los 21 años. La triste noticia fue comunicada de manera conjunta por Athletics New South Wales (NSW) y el Sutherland District Athletics Club, entidades que solicitaron respeto y privacidad para la familia de la deportista en este difícil período.

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La joven corredora, especialista en pruebas de semifondo, había destacado en el circuito nacional de su país compitiendo en las distancias de 400, 800 y 1500 metros. Su carrera deportiva se encontraba en pleno ascenso y, en paralelo con su actividad en las pistas, cursaba la carrera de Ciencias del Ejercicio y del Deporte en la Macquarie University de Sídney.

Cómo fue la trayectoria deportiva y académica de Natasha Ward

A través del comunicado oficial emitido por el club Sutherland Athletics, la institución expresó: “Con profunda tristeza informamos a la comunidad atlética de Nueva Gales del Sur y de Australia del fallecimiento de la querida atleta Natasha Ward”, remarcando que fue una corredora sobresaliente en la media distancia.

Durante su etapa juvenil, obtuvo una medalla en los Campeonatos Escolares de Nueva Gales del Sur en 1500 metros. Posteriormente, logró trasladar sus buenos rendimientos a la categoría sénior:

  • 2023: Consiguió una medalla en los Campeonatos Nacionales UniSport en la prueba de 1500 metros.

  • Abril de 2024: Se subió al podio al ganar la medalla de bronce en los 800 metros de los UniSport Nationals.

  • 2024: Compitió en los Campeonatos Australianos, ratificando su crecimiento dentro de la pista.

Además de su faceta individual, Ward era una integrante activa que participaba en los relevos de verano e invierno, mostrándose siempre dispuesta a colaborar cuando su equipo requería de su presencia.

Qué dijeron sus allegados y qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

El escrito institucional no precisó las causas de su muerte y solicitó cautela a la opinión pública: “Más allá de sus logros en la pista, Natasha era una persona muy querida en nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla”, destacaron desde el Sutherland Athletics, valorando su sonrisa radiante y su espíritu inspirador para sus compañeros de entrenamiento.

Asimismo, un emotivo testimonio compartido en redes sociales y recogido por The New York Times reflejó su calidez personal fuera de la pista. Una clienta relató cómo la atleta la atendió a ella y a su hijo en un local de Nike en Birkenhead semanas atrás: “Tenía muchísimos conocimientos, se tomó el tiempo de explicarnos las diferencias entre todas las zapatillas y nos ayudó a encontrar el par adecuado. Tenía una presencia verdaderamente hermosa”.

La noticia generó una ola de mensajes de condolencias entre federaciones, entrenadores y atletas de Oceanía. Este trágico hecho para el deporte australiano se suma a la reciente muerte de la velocista Jemma Stapleton, quien falleció a los 25 años en un accidente de moto durante unas vacaciones familiares en Tailandia.

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