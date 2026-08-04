Tragedia en el deporte: conmoción por la repentina muerte de una promesa del atletismo de 21 años

2023: Consiguió una medalla en los Campeonatos Nacionales UniSport en la prueba de 1500 metros.

Abril de 2024: Se subió al podio al ganar la medalla de bronce en los 800 metros de los UniSport Nationals.

2024: Compitió en los Campeonatos Australianos, ratificando su crecimiento dentro de la pista.

Además de su faceta individual, Ward era una integrante activa que participaba en los relevos de verano e invierno, mostrándose siempre dispuesta a colaborar cuando su equipo requería de su presencia.

Qué dijeron sus allegados y qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

El escrito institucional no precisó las causas de su muerte y solicitó cautela a la opinión pública: “Más allá de sus logros en la pista, Natasha era una persona muy querida en nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla”, destacaron desde el Sutherland Athletics, valorando su sonrisa radiante y su espíritu inspirador para sus compañeros de entrenamiento.

Asimismo, un emotivo testimonio compartido en redes sociales y recogido por The New York Times reflejó su calidez personal fuera de la pista. Una clienta relató cómo la atleta la atendió a ella y a su hijo en un local de Nike en Birkenhead semanas atrás: “Tenía muchísimos conocimientos, se tomó el tiempo de explicarnos las diferencias entre todas las zapatillas y nos ayudó a encontrar el par adecuado. Tenía una presencia verdaderamente hermosa”.

La noticia generó una ola de mensajes de condolencias entre federaciones, entrenadores y atletas de Oceanía. Este trágico hecho para el deporte australiano se suma a la reciente muerte de la velocista Jemma Stapleton, quien falleció a los 25 años en un accidente de moto durante unas vacaciones familiares en Tailandia.