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Salieron a la luz las fotos de Sofía Gonet antes de convertirse en "La Reini"

Salieron a la luz las fotos retro de Sofía "La Reini" Gonet y explotaron las redes. ¡Mirá!

13 may 2026, 18:05
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sofia gonet
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Sofía “La Reini” Gonet atraviesa un momento clave en su carrera: tras el éxito en MasterChef Celebrity, confirmó su incorporación a un famoso reality con un formato renovado y fuerte presencia digital. Su evolución personal y profesional, marcada por un cambio de imagen y estilo, la posiciona como una de las figuras más prometedoras del mundo digital.

En los últimos días, la difusión de imágenes antiguas de Sofía Gonet en redes sociales generó un intenso debate. En esas fotos se la veía con cabello rubio y un estilo relajado, muy distinto al look actual que la caracteriza. El contraste encendió las conversaciones en Instagram y TikTok sobre cómo los influencers construyen su identidad digital y cómo esa transformación impacta en la percepción pública.

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Su participación en MasterChef Celebrity fue el trampolín que la llevó a un público masivo. Allí demostró carisma y autenticidad, cualidades que le valieron elogios de colegas y una nominación como revelación en los premios Martín Fierro. Esa experiencia consolidó su popularidad y abrió la puerta a nuevos proyectos televisivos.

La evolución de Sofía Gonet demuestra que su transformación no fue solo estética, sino estratégica. Con alianzas de marcas y presencia constante en redes, La Reini confirma que su carrera está en pleno ascenso.

sofi la reini gonet

A qué famoso reality se suma Sofía "La Reini" Gonet

EnSálvese quien pueda (América TV), Pía Shaw sorprendió a la audiencia al anunciar un nuevo desafío en la trayectoria de Sofía “La Reini” Gonet. La influencer se prepara para dar un paso importante al sumarse a un reality que promete generar mucha expectativa.

"Estoy hablando de Popstars y se acaba de confirmar que la señorita Sofía Gonet, alias La Reini, se suma al formato, así que felicitaciones por ella", reveló la periodista.

La conductora del ciclo, Yanina Latorre, celebró la noticia con entusiasmo y elogios: "Cómo quedaron encantados con ella en Telefe, eh. Me gusta". Con esas palabras dejó en claro el impacto positivo que Gonet había dejado en la pantalla tras su participación en MasterChef Celebrity.

Por su parte, Nico Peralta resaltó el presente de la creadora de contenido: "Recordemos que está nominada el lunes a revelación para los Martín Fierro". Yanina volvió a remarcar su admiración: "Estuvo muy bien en MasterChef, me gusta mucho La Reini cada vez que aparece".

Con esta incorporación, Sofía Gonet reafirma que su carrera continúa en ascenso y que su personalidad carismática la posiciona como una de las figuras emergentes más destacadas del espectáculo local.

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