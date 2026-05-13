Salieron a la luz las fotos de Sofía Gonet antes de convertirse en "La Reini"

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A qué famoso reality se suma Sofía "La Reini" Gonet

EnSálvese quien pueda (América TV), Pía Shaw sorprendió a la audiencia al anunciar un nuevo desafío en la trayectoria de Sofía “La Reini” Gonet. La influencer se prepara para dar un paso importante al sumarse a un reality que promete generar mucha expectativa.

"Estoy hablando de Popstars y se acaba de confirmar que la señorita Sofía Gonet, alias La Reini, se suma al formato, así que felicitaciones por ella", reveló la periodista.

La conductora del ciclo, Yanina Latorre, celebró la noticia con entusiasmo y elogios: "Cómo quedaron encantados con ella en Telefe, eh. Me gusta". Con esas palabras dejó en claro el impacto positivo que Gonet había dejado en la pantalla tras su participación en MasterChef Celebrity.

Por su parte, Nico Peralta resaltó el presente de la creadora de contenido: "Recordemos que está nominada el lunes a revelación para los Martín Fierro". Yanina volvió a remarcar su admiración: "Estuvo muy bien en MasterChef, me gusta mucho La Reini cada vez que aparece".

Con esta incorporación, Sofía Gonet reafirma que su carrera continúa en ascenso y que su personalidad carismática la posiciona como una de las figuras emergentes más destacadas del espectáculo local.