La furia de Damián Betular con un participante en MasterChef Celebrity: "Calmate"

En plena gala navideña, el abatidor se convirtió en protagonista de MasterChef Celebrity y Damián Betular explotó.

22 dic 2025, 23:35
damian betular
damian betular

La cocina de MasterChef Celebrity(Telefe) se transformó este lunes en un verdadero campo de batalla navideño. Entre galletitas dulces, azúcar impalpable y decoraciones festivas, lo que terminó generando más tensión que el propio desafío fue… ¡el abatidor! Ese aparato que enfría rápido los platos se convirtió en protagonista absoluto de la noche y desató un cruce explosivo entre jurado y participantes.

En medio del caos, Damián Betular no pudo contenerse y lanzó con fastidio: "Chicas, chicos, tienen el abatidor abierto. Está bien que es bueno, no hace milagros". La advertencia no calmó las aguas, porque enseguida se escuchó su grito: "No cierra porque hay placas mal puestas".

La tensión escaló cuando Miguel Ángel Rodríguez, también enfurecido, retrucó: "Porque somos siete y dos abatidores". Betular, firme en su rol de jurado, le contestó sin vueltas: "Esto es una competencia, calmate".

Ya más tranquilo, pero todavía indignado, Rodríguez se despachó en su entrevista individual con un pedido que hizo reír a todos: "Doy mi vida por más abatidores. Pongan más, qué les cuesta". Y como si fuera poco, Andy Chango se sumó al reclamo con ironía: "Podrían hacer un esfuercito de producción y poner uno más".

Cuál fue la frase de Damián Betular sobre Sofi Martínez en MasterChef que desató la polémica

Con el correr de las semanas, la exigencia en MasterChef Celebrity se vuelve cada vez mayor y los concursantes deben demostrar si realmente lograron adquirir técnicas de cocina. Esa presión suele irritar al jurado, especialmente cuando reciben preguntas ingenuas. Justamente, este domingo se vivió un momento tenso cuando Damián Betular reaccionó con enojo frente a Sofía Martínez, que intentó pedirle un consejo.

En una de las galas, el desafío fue preparar un raviolón, una receta que generó complicaciones en varios participantes. Miguel Ángel Rodríguez fue uno de los más afectados: su relleno quedó demasiado líquido y el plato corría riesgo de no llegar a la mesa. La intervención de Betular fue clave para que el humorista pudiera salvar la preparación y presentarla.

En ese contexto, Sofía Martínez aprovechó que el jurado estaba cerca de su estación y buscó obtener alguna orientación. La periodista deportiva le consultó al chef pastelero qué opción era mejor para presentar su raviol gigante. Sin embargo, lejos de recibir ayuda, se encontró con un fuerte reto. "¡Estamos con problemas peores que un plato Sofía, por favor...!", le lanzó Betular visiblemente molesto.

El cruce no terminó ahí. El jurado redobló la apuesta con una frase filosa: "Después te hacés la buena y a mí me molestan las falsas buenas", lo que dejó a Sofía entre sorprendida e indignada. La tensión fue tal que, antes de volver a su puesto, se despachó con un exabrupto: "Por qué no se van a lavar bien el ort...".

La discusión rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en opinar. Mientras algunos señalaron que la reacción de Betular fue excesiva, la mayoría apuntó contra Sofía, acusándola de insistente y molesta.

Entre los comentarios más destacados en X se leyeron frases como: "Bueee, ya lo dijo la gran Moria Casán 'Hay que desconfiar de las que siempre se ríen'. Se nota 'hacia dónde quiere llegar'", "Lo insoportable que tenés que ser para que no te banque más Betular", "Es insoportable la mina. Betu tirando la posta", y "Para que a Betular le caigas mal, amiga renunciá... Debe ser re intensa e insoportable".

