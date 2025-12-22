Yanina Latorre destapó lo peor del celular de Payarola: brujerías y periodistas comprometidos

De esta manera, la panelista expuso el costado más oscuro de la investigación, que no solo involucra prácticas insólitas, sino también presuntos vínculos con figuras del periodismo.

Qué comentó Maxi El Brother sobre Nicolás Payarola en medio del escándalo con L-Gante

Tras la ruptura laboral entre L-Gante y Maxi El Brother, motivada por dificultades económicas, el exrepresentante del cantante reapareció este miércoles en Intrusos (América TV) y apuntó directamente contra el abogado Nicolás Payarola con declaraciones muy duras.

“No hablo con Elian desde hace dos meses, pero sí la última vez que yo mandé un mensaje al programa de Moria que comentó Gustavo Méndez, él me habló y quedamos en reunirnos. Estoy esperando reunirme porque hasta ahora no hay nada, solo una carta documento que me mandó él pidiendo una rendición de cuentas, yo se la contesté y después vino todo el lío con Payarola”, comenzó diciendo.

El exmánager sostuvo que detrás de la separación profesional habría una operación del letrado: “Yo sabía que todo esto lo estaba armando Nicolás para quedarse con el contrato de Elian y poder hacer todo lo que salió a la luz ahora”.

En ese momento, Adrián Pallares fue directo al grano y le consultó: "¿Vos te quedaste con una plata que es de Elian? Porque eso es lo que él reclama". La respuesta fue tajante: "No, yo no me quedé con ningún dinero. Todo el dinero se se rindió, siempre se rendía después de cada gira, de cada show o cuando se cobraba algún sponsor, siempre se rindió ese dinero".

La charla se tensó aún más cuando Paula Varela intervino con otra pregunta: "¿Pero por qué él dice que perdió la casa de su hija? Que no tiene nada a nombre de él". El exrepresentante aclaró: "Cosas de él a nombre mío no hay nada, sí creo que hay un auto que estamos haciendo la transferencia con su hermano, con Yamil, que creo que se lo regaló a él".

Luego amplió su explicación: "Lo de la casa es una inversión que yo estaba haciendo, queda al lado de la mía, yo tenía dos lotes hace un tiempo, después pensé a construir, hice esos planes de llave en mano que te dan a pagar en cuotas. Yo lo tomé como una inversión para no gastarme la plata en otra cosa. Y cuando Elian la vio, le dije: 'Si te gusta la casa, sé que es en Canning, no es en Rodríguez, donde a vos te gustaría vivir'. Y me dice: 'Sí, me gusta, lo hablamos'. Yo le dije: 'Dale, si te la querés quedar, me la vas pagando como puedas, vamos a estar trabajando juntos y la casa está al lado de la mía, a una calle'. Fue una promesa mía de una charla de nosotros. Le dije: 'Cuando la termine de hacer, la termine de pagar, te la doy, te venís acá, estamos juntos más cerca y me la pagás como podés'. Lo que le di fue una facilidad. Él nunca me dio dinero".

Con estas palabras, el exmánager intentó despejar las sospechas en su contra y subrayó que, desde su perspectiva, el conflicto con L-Gante se originó en las maniobras de Nicolás Payarola.