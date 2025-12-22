Quién es el nuevo presidente de San Lorenzo: fue elegido en Asamblea Extraordinaria

En la misma sesión, 79 de los 90 asambleístas presentes —con 11 abstenciones— aprobaron que las elecciones anticipadas se realicen el 30 de mayo del próximo año. En esa instancia, los socios elegirán a las autoridades que gobernarán el club hasta diciembre de 2027.

Al detallar el resultado, el presidente de la Asamblea, Daniel Matos, precisó: “Con 79 asambleístas presentes y 11 abstenciones, hubo dos votos para el socio César Francis, 31 para el socio Matías Lammens y 35 para el socio Sergio Costantino. Ratificado por el total de la Asamblea, se decidió que la Comisión Directiva transitoria que conducirá al club hasta las elecciones del 30 de mayo de 2026 sea la lista encabezada por Sergio Costantino”.

Por último, se espera que este martes la nueva Comisión Directiva mantenga su primera reunión, en la que se definirán los roles de los 20 integrantes que estarán al frente de la institución de Boedo hasta el 30 de mayo de 2026.