Quién es el nuevo presidente de San Lorenzo: fue elegido en Asamblea Extraordinaria

Sergio Costantino, dirigente con trayectoria en San Lorenzo y exintegrante de las comisiones directivas encabezadas por Matías Lammens y Marcelo Tinelli, fue designado este lunes como presidente transitorio del club hasta el 30 de mayo de 2026.
Tras la escandalosa salida de Marcelo Moretti, la asamblea extraordinaria eligió a un presidente transitorio que estará hasta el 30 de mayo.
Sergio Costantino, dirigente con trayectoria en San Lorenzo y exintegrante de las comisiones directivas encabezadas por Matías Lammens y Marcelo Tinelli, fue designado este lunes como presidente transitorio del club hasta el 30 de mayo de 2026.
El exsecretario general durante la gestión de Horacio Arreceygor ejercerá el cargo hasta esa fecha, cuando se celebren las elecciones extraordinarias que definirán al presidente que completará el mandato hasta 2027, año en el que concluye el período iniciado por Marcelo Moretti.
La postulación de Lammens generó sorpresa y lo posicionó inicialmente como el principal candidato a conducir al “Ciclón”. Sin embargo, finalmente fue Costantino quien se impuso en la votación, al obtener 35 votos contra 31, y quedó al frente de la institución.
El flamante titular del club estará acompañado por Valeria Carta Moglieta en la vicepresidencia. Costantino ya contaba con reconocimiento interno: en 2023 fue candidato del oficialismo y, tras finalizar en el tercer lugar, continuó como vocal por la minoría en la Comisión Directiva. El hecho de no haber renunciado a ese cargo en el cónclave que declaró la acefalía le permitió presentarse en la Asamblea de este lunes y resultar electo.
En la misma sesión, 79 de los 90 asambleístas presentes —con 11 abstenciones— aprobaron que las elecciones anticipadas se realicen el 30 de mayo del próximo año. En esa instancia, los socios elegirán a las autoridades que gobernarán el club hasta diciembre de 2027.
Al detallar el resultado, el presidente de la Asamblea, Daniel Matos, precisó: “Con 79 asambleístas presentes y 11 abstenciones, hubo dos votos para el socio César Francis, 31 para el socio Matías Lammens y 35 para el socio Sergio Costantino. Ratificado por el total de la Asamblea, se decidió que la Comisión Directiva transitoria que conducirá al club hasta las elecciones del 30 de mayo de 2026 sea la lista encabezada por Sergio Costantino”.
Por último, se espera que este martes la nueva Comisión Directiva mantenga su primera reunión, en la que se definirán los roles de los 20 integrantes que estarán al frente de la institución de Boedo hasta el 30 de mayo de 2026.