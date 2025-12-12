Jack Doohan y una racha desesperante: así fue su tercer choque consecutivo en la Súper Fórmula

Pero lo más sorprendente no fue el accidente en sí, sino su contexto: era el tercer choque consecutivo de Doohan en el mismo sector, Degner 2, con apenas horas de diferencia entre cada uno.

Tres días, tres golpes y un mismo punto del circuito

La racha de Doohan comenzó en el primer día de pruebas, cuando perdió la parte trasera del auto entrando en Degner 2 y golpeó contra las barreras. Fue un incidente fuerte, pero sin consecuencias físicas.

Embed

En la segunda jornada, el australiano volvió a sufrir un despiste en idéntico punto, esta vez con un impacto frontal que obligó al equipo a trabajar contrarreloj para reparar el chasis del Kondo Racing.

El tercer accidente, registrado este jueves, ratificó que no se trataba de casualidad: era un patrón repetido, en un mismo sector, en un mismo tipo de maniobra.

A pesar de todo, Doohan salió ileso en los tres casos, según informó Autosport. Sin embargo, lo que sí quedó evidentemente afectado es su situación emocional.

El golpe invisible: el impacto psicológico y la reacción en redes

Jack Doohan choque

Tras el segundo accidente, Jack Doohan tomó una decisión que llamó la atención del ambiente del automovilismo: cambió su foto de perfil de Instagram por una imagen completamente negra. Un gesto que muchos interpretaron como una señal de frustración, presión y agotamiento emocional.

Fuentes cercanas aseguran que los comentarios críticos y burlas en redes sociales influyeron en su ánimo, recordando casos recientes como el del joven piloto Kimi Antonelli, señalado injustamente por fanáticos en el GP de Qatar.

Doohan, que carga con el peso de un apellido que marcó al motociclismo mundial -es hijo del legendario Michael Doohan, cinco veces campeón de MotoGP-, enfrenta hoy la presión de demostrar que puede reconducir su carrera.

La Súper Fórmula, ¿su última gran oportunidad?

Los tests de post temporada en Suzuka eran clave para su futuro inmediato. Sin asiento en Fórmula 1 tras ser desplazado por el argentino Franco Colapinto en Alpine, Doohan buscaba redefinir su camino profesional.

Las dos opciones que baraja son:

Un asiento titular en Kondo Racing para la temporada 2026 de Súper Fórmula.

Un posible rol como piloto reserva en Haas, equipo que mantiene vínculos técnicos con Toyota.

Sobre esta posibilidad, Masaya Kaji, director global de deportes de motor de Toyota, afirmó que Doohan es “un buen piloto”, aunque reconoció que no existe ningún acuerdo firmado. Una declaración que abre puertas, pero no garantiza nada.

Hasta el momento, Jack sigue oficialmente vinculado a Alpine hasta fines de 2026, pero su futuro parece estar fuera de la estructura francesa.

doohan_alpine5 Los tests de post temporada en Suzuka eran clave para su futuro inmediato tras perder su lugar como piloto titular en Alpine.

Tres accidentes que pueden cambiarlo todo

En una categoría tan exigente como la Súper Fórmula -considerada por muchos la antesala natural de la F1-, fallar tres veces en el mismo sector no pasa desapercibido. Equipos, técnicos y analistas coinciden en que Suzuka castiga hasta el error más diminuto, pero también reconocen que la repetición de fallas en un mismo punto levanta dudas sobre la adaptación del piloto.

Aun así, la velocidad que mostró Doohan antes de sus accidentes y su trayectoria previa mantienen vivo su crédito. La pregunta es cuánto peso tendrá esta seguidilla en las decisiones de los equipos en las próximas semanas.