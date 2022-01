Córdoba: la emoción de una abuela ciega que conoció a su nieto por primera vez

Embed

"Hoy es el cumpleaños de mi mamá y quería compartir esta historia de amor nuevamente", contó Carla, el pasado 1° de enero. Con un video que refleja el tierno encuentro entre Graciela e Indio, la joven detalló: "Una semana antes de que cerraran todo por la pandemia, me enteré que estaba embarazada. Mi familia no me vio embarazada, ni pudo conocer al nuevo integrante cuando nació. Hasta que un día se conocieron así".