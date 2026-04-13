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ANSES activa pagos con aumento: quién cobra primero en abril y cuánto se puede cobrar en total

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos de abril 2026 con aumento del 2,9% y la acreditación conjunta de varios beneficios clave. Más de 7 millones de familias recibirán sus haberes según la terminación del DNI.

ANSES activa pagos con aumento: quién cobra primero en abril y cuánto se puede cobrar en total

ANSES activa pagos con aumento: quién cobra primero en abril y cuánto se puede cobrar en total

Con el inicio del cuarto mes del año, ANSES activó un nuevo esquema de pagos que incluye la actualización por movilidad y la liquidación de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

Leé también Asignaciones de ANSES en abril: el cronograma de pagos oficial y montos
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El incremento del 2,9% impacta directamente en los montos, lo que eleva el haber neto de la AUH a $109.332,80 por hijo, consolidando un ingreso más alto para millones de beneficiarios.

Un calendario organizado para cobrar todo junto

Uno de los puntos centrales del esquema de abril es que ANSES mantiene la acreditación unificada de beneficios. Esto significa que, en la fecha asignada según el DNI, los titulares reciben en un solo pago:

  • La asignación mensual actualizada
  • El Complemento Leche, que asciende a $51.547 para menores de hasta 3 años
  • La Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos

Este sistema permite que las familias dispongan del total del dinero sin necesidad de realizar trámites adicionales, simplificando el acceso a los ingresos.

Cuándo se cobra en abril 2026 según el DNI

El calendario de pagos de ANSES para abril comenzó el viernes 10 de abril y se organiza de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

De esta manera, el organismo distribuye los pagos de forma escalonada para garantizar un proceso ordenado y sin demoras.

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026

Cuánto se puede cobrar en total en abril

Con la combinación de beneficios, el ingreso mensual puede incrementarse considerablemente según la situación de cada familia.

Por ejemplo, en el caso de un hogar con un hijo menor de 3 años, el monto total puede alcanzar los $213.129,80, sumando la AUH, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

Este “combo” de ingresos se acredita automáticamente en la cuenta bancaria y puede utilizarse desde la fecha de cobro asignada.

Controles y actualizaciones de ANSES

Durante abril, ANSES continúa realizando controles de permanencia mediante cruces de datos con otros organismos y registros de ingresos. Esto permite verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos para seguir cobrando las prestaciones.

En este contexto, mantener actualizada la información personal y familiar es clave para evitar demoras o suspensiones en los pagos.

Cómo consultar la liquidación paso a paso

Para conocer el detalle de los montos cobrados, los titulares pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijas e Hijos”, el apartado “Mis Asignaciones” permite ver:

  • La fecha exacta de cobro
  • El desglose de cada beneficio
  • Los montos acreditados

Este canal digital es la herramienta principal para verificar que todos los pagos se hayan realizado correctamente.

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