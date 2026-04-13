ANSES activa pagos con aumento: quién cobra primero en abril y cuánto se puede cobrar en total

Cuándo se cobra en abril 2026 según el DNI

El calendario de pagos de ANSES para abril comenzó el viernes 10 de abril y se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

De esta manera, el organismo distribuye los pagos de forma escalonada para garantizar un proceso ordenado y sin demoras.

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026

Cuánto se puede cobrar en total en abril

Con la combinación de beneficios, el ingreso mensual puede incrementarse considerablemente según la situación de cada familia.

Por ejemplo, en el caso de un hogar con un hijo menor de 3 años, el monto total puede alcanzar los $213.129,80, sumando la AUH, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

Este “combo” de ingresos se acredita automáticamente en la cuenta bancaria y puede utilizarse desde la fecha de cobro asignada.

Controles y actualizaciones de ANSES

Durante abril, ANSES continúa realizando controles de permanencia mediante cruces de datos con otros organismos y registros de ingresos. Esto permite verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos para seguir cobrando las prestaciones.

En este contexto, mantener actualizada la información personal y familiar es clave para evitar demoras o suspensiones en los pagos.

Cómo consultar la liquidación paso a paso

Para conocer el detalle de los montos cobrados, los titulares pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijas e Hijos”, el apartado “Mis Asignaciones” permite ver:

La fecha exacta de cobro

El desglose de cada beneficio

Los montos acreditados

Este canal digital es la herramienta principal para verificar que todos los pagos se hayan realizado correctamente.