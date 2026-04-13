Con el inicio del cuarto mes del año, ANSES activó un nuevo esquema de pagos que incluye la actualización por movilidad y la liquidación de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos de abril 2026 con aumento del 2,9% y la acreditación conjunta de varios beneficios clave. Más de 7 millones de familias recibirán sus haberes según la terminación del DNI.
ANSES activa pagos con aumento: quién cobra primero en abril y cuánto se puede cobrar en total
Con el inicio del cuarto mes del año, ANSES activó un nuevo esquema de pagos que incluye la actualización por movilidad y la liquidación de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.
El incremento del 2,9% impacta directamente en los montos, lo que eleva el haber neto de la AUH a $109.332,80 por hijo, consolidando un ingreso más alto para millones de beneficiarios.
Uno de los puntos centrales del esquema de abril es que ANSES mantiene la acreditación unificada de beneficios. Esto significa que, en la fecha asignada según el DNI, los titulares reciben en un solo pago:
Este sistema permite que las familias dispongan del total del dinero sin necesidad de realizar trámites adicionales, simplificando el acceso a los ingresos.
El calendario de pagos de ANSES para abril comenzó el viernes 10 de abril y se organiza de la siguiente manera:
De esta manera, el organismo distribuye los pagos de forma escalonada para garantizar un proceso ordenado y sin demoras.
Con la combinación de beneficios, el ingreso mensual puede incrementarse considerablemente según la situación de cada familia.
Por ejemplo, en el caso de un hogar con un hijo menor de 3 años, el monto total puede alcanzar los $213.129,80, sumando la AUH, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.
Este “combo” de ingresos se acredita automáticamente en la cuenta bancaria y puede utilizarse desde la fecha de cobro asignada.
Durante abril, ANSES continúa realizando controles de permanencia mediante cruces de datos con otros organismos y registros de ingresos. Esto permite verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos para seguir cobrando las prestaciones.
En este contexto, mantener actualizada la información personal y familiar es clave para evitar demoras o suspensiones en los pagos.
Para conocer el detalle de los montos cobrados, los titulares pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Dentro de la sección “Hijas e Hijos”, el apartado “Mis Asignaciones” permite ver:
Este canal digital es la herramienta principal para verificar que todos los pagos se hayan realizado correctamente.