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Conflicto en Medio Oriente

El Papa León XIV cruzó las críticas de Trump por su postura contra la guerra en Medio Oriente

El Papa León XIV dijo que no piensa debatir con Donald Trump. El Vaticano y los obispos estadounidenses respondieron a los ataques del presidente estadounidense.

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Luego de que el mandatario estadounidense criticara públicamente al Sumo Pontífice en redes sociales, el líder de la Iglesia católica decidió responder con un mensaje directo y sin rodeos.

“No tengo miedo a la administración Trump. Seguiré hablando en voz alta contra la guerra”, afirmó León XIV durante un intercambio con periodistas mientras viajaba rumbo a Argelia, según informaron medios italianos.

El origen del conflicto

La tensión escaló este domingo, cuando Donald Trump utilizó su cuenta en Truth Social para cuestionar al Papa y lo acusó de ser “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”.

Además, lo instó a enfocarse en su rol religioso: “Debería concentrarse en ser un gran papa, no un político”, sostuvo, al tiempo que aseguró que sus posturas “perjudican a la Iglesia católica”.

trump papa

La respuesta del Papa León XIV

Aunque previamente había evitado confrontar de manera directa, León XIV decidió fijar posición y defendió su rol frente a los conflictos globales. “No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, expresó.

En esa línea, reafirmó que la Iglesia tiene una “obligación moral” de pronunciarse contra la guerra y advirtió que el mensaje del Evangelio no debe ser tergiversado.

El Pontífice también hizo un llamado a la comunidad internacional al remarcar la necesidad de promover el diálogo y el multilateralismo para resolver conflictos.

“Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz”, sostuvo.

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