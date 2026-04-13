El Papa León XIV cruzó las críticas de Trump por su postura contra la guerra en Medio Oriente

Además, lo instó a enfocarse en su rol religioso: “Debería concentrarse en ser un gran papa, no un político”, sostuvo, al tiempo que aseguró que sus posturas “perjudican a la Iglesia católica”.

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La respuesta del Papa León XIV

Aunque previamente había evitado confrontar de manera directa, León XIV decidió fijar posición y defendió su rol frente a los conflictos globales. “No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, expresó.

En esa línea, reafirmó que la Iglesia tiene una “obligación moral” de pronunciarse contra la guerra y advirtió que el mensaje del Evangelio no debe ser tergiversado.

El Pontífice también hizo un llamado a la comunidad internacional al remarcar la necesidad de promover el diálogo y el multilateralismo para resolver conflictos.

“Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz”, sostuvo.