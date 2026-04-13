El detalle en la cara de Andrea del Boca que llamó la atención en la foto que compartió desde su casa

Ese gesto encendió rápidamente las redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a poner en duda lo ocurrido. “No se le ve la cara rota”, escribió una seguidora. “¿Dónde está lastimada?”, cuestionó otra. Incluso algunos fueron más allá: “La caída nunca existió, lo fingió”, dispararon.

Como si fuera poco, Andrea también aprovechó su reaparición para meterse de lleno en el juego y pedir apoyo para uno de los participantes más polémicos del reality.

“Lo pide la Andreaneta”, escribió, en referencia a Brian Sarmiento, enfrentado con su grupo dentro de la casa.