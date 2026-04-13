El detalle en la cara de Andrea del Boca que llamó la atención en la foto que compartió desde su casa
La actriz, Andrea del Boca, llevó tranquilidad sobre su salud, pero un gesto en sus fotos encendió la polémica en redes. Mirá.
13 abr 2026, 10:13
El detalle en la cara de Andrea del Boca que llamó la atención en la foto que compartió desde su casa
Tras la fuerte caída que sufrió en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y que derivó en su salida del reality, Andrea del Boca volvió a mostrarse en redes sociales. Su reaparición buscó llevar tranquilidad, aunque terminó generando más dudas que certezas.
Desde la intimidad de su casa, la actriz compartió dos imágenes en sus historias de Instagram donde se la ve acompañada por su hija, Anna, y su mascota, en pleno proceso de recuperación y rodeada de afecto.
En una de las postales, Andrea eligió transmitir calma con un mensaje directo a sus seguidores: “Mimos que todo lo curan. Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo”, escribió.
Sin embargo, más allá del tono positivo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: en ambas fotos evitó mostrar su boca, la zona más afectada tras el golpe que sufrió contra el piso dentro de la casa.
Ese gesto encendió rápidamente las redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a poner en duda lo ocurrido. “No se le ve la cara rota”, escribió una seguidora. “¿Dónde está lastimada?”, cuestionó otra. Incluso algunos fueron más allá: “La caída nunca existió, lo fingió”, dispararon.
Como si fuera poco, Andrea también aprovechó su reaparición para meterse de lleno en el juego y pedir apoyo para uno de los participantes más polémicos del reality.
“Lo pide la Andreaneta”, escribió, en referencia a Brian Sarmiento, enfrentado con su grupo dentro de la casa.