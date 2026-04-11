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Caso Loan Danilo Peña: se confirmó la fecha del juicio oral y quiénes son los acusados

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia definió el inicio del juicio oral, con siete acusados principales en la causa.

Caso Loan Danilo Peña: se confirmó la fecha del juicio oral

Caso Loan Danilo Peña: se confirmó la fecha del juicio oral

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó el 16 de junio de 2026 como fecha de inicio del juicio oral. El debate comenzará apenas tres días después del segundo aniversario del hecho, ocurrido el 13 de junio de 2024.

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Pidieron que el juicio empiece el día de su cumpleaños, pero la Justicia lo rechazó. 

El niño, que en ese momento tenía 5 años, fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en el paraje Algarrobal de 9 de Julio. Según la hipótesis de la fiscalía, Loan no se extravió en el campo, sino que fue víctima de sustracción y ocultamiento.

Caso Loan: quiénes son los acusados

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Por estos delitos principales llegarán al banquillo de los acusados siete imputados: la tía del niño Laudelina Peña, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el exmarino Carlos Guido Pérez, el comisario Walter Maciel, Bernardino Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez.

Además, otras diez personas enfrentarán el juicio por delitos vinculados a la investigación, como manipulación de testimonios, entorpecimiento de la causa y defraudación a la administración pública.

Previo al inicio del debate, el 19 de mayo de 2026 se realizará una inspección ocular en el campo de la abuela Catalina Peña, que incluirá el recorrido por el naranjal donde apareció una de las zapatillas del niño.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, con la participación del juez Fermín Cerolini.

Esta fecha representa un nuevo ajuste tras varios planteos de la fiscalía y la querella, que habían reclamado adelantar el debate.

La familia del niño había propuesto incluso comenzar el 8 de mayo de 2026, día en que Loan cumpliría 7 años, aunque ese pedido no prosperó.

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