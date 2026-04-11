Caso Loan Danilo Peña: se confirmó la fecha del juicio oral y quiénes son los acusados

Previo al inicio del debate, el 19 de mayo de 2026 se realizará una inspección ocular en el campo de la abuela Catalina Peña, que incluirá el recorrido por el naranjal donde apareció una de las zapatillas del niño.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, con la participación del juez Fermín Cerolini.

Esta fecha representa un nuevo ajuste tras varios planteos de la fiscalía y la querella, que habían reclamado adelantar el debate.

La familia del niño había propuesto incluso comenzar el 8 de mayo de 2026, día en que Loan cumpliría 7 años, aunque ese pedido no prosperó.