La madrina de Ángel complicó a la madre por la muerte del nene: "El trato era..."
La madrina del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia apuntó contra la madre, quien es investigada por presunto maltrato hacia su hijo.
Caterina, madrina de Ángel, apuntó contra la madre del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.
La madrina de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, comprometió con sus declaraciones a la madre del menor, quien está en la mira de la Justicia por presunto maltrato, luego de que las pericias determinaran que presentaba lesiones internas en la cabeza.
Caterina contó que conoció a los padres, Luis y Mariela, cuando llegaron desde Misiones y les alquiló una parte de su casa. Según explicó, la relación de pareja “era una discordia todo el tiempo”. En ese marco, en diálogo con C5N, se refirió a la postura que tomó junto a su concubino: “Siempre estuvimos de lado de Ángel, no de Luis ni de Mariela, para que el nene esté bien, tranquilo y feliz”, contó.
Sobre el vínculo de la madre con el niño cuando era bebé, la mujer denunció una “marcada de límites muy exagerada” y aseguró haber presenciado “zamarreadas”, por lo que concluyó que “el trato era violento”.
Señaló que el menor “se tranquilizaba con Luis”, quien, según dijo, jugaba más con él, mientras que con la madre “estaba más alterado, más berrinchudo”.
La madrina de Ángel cuestionó el abandono que sufrió por parte de la madre
La madrina también detalló que Mariela abandonó al niño y se fue a Córdoba durante casi cuatro años. En ese período, según relató, Ángel reconoció como madre a Lorena, la pareja de su padre.
Al referirse a la decisión de la Justicia de permitir la revinculación del menor con su progenitora en noviembre del año pasado, Caterina criticó que la mujer apareciera “4 años después como si nada para hacerse la madre”. Luego sentenció: “Biológicamente será su madre, pero madre es la que cría, no la que engendra”.
Durante la entrevista, la madrina recordó también el rechazo que Ángel tenía hacia Mariela: “El nene no quería y lo decía. Dijo exactamente ‘no quiero ir’”.
Caterina afirmó que con Lorena, la madrastra, el nene estaba “impecable” y que su casa “era un castillo”, donde “tenía su habitación, su mueblecito gigante de Cars, sus juguetes, todo ordenadito”. Por eso, en su descargo, cuestionó que la Justicia lo enviara a un lugar que “no era una casa que estaba habitada para un nene”.
Además, la madrina del niño cuestionó el accionar de la madre tras la muerte ocurrida el domingo pasado: “Lo dejó en el hospital tirado como si fuese un animal”. En la misma línea, también apuntó contra las autoridades intervinientes: “Fueron unos inoperantes de mierda porque no lo escucharon”.
En el cierre, Caterina sostuvo que, cuando el juez firmó el fallo para que el niño quedara con su madre, “lo sentenció a muerte”.