La madrina de Ángel complicó a la madre por la muerte del nene: "El trato era..."

La madrina de Ángel cuestionó el abandono que sufrió por parte de la madre

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La madrina también detalló que Mariela abandonó al niño y se fue a Córdoba durante casi cuatro años. En ese período, según relató, Ángel reconoció como madre a Lorena, la pareja de su padre.

Al referirse a la decisión de la Justicia de permitir la revinculación del menor con su progenitora en noviembre del año pasado, Caterina criticó que la mujer apareciera “4 años después como si nada para hacerse la madre”. Luego sentenció: “Biológicamente será su madre, pero madre es la que cría, no la que engendra”.

Durante la entrevista, la madrina recordó también el rechazo que Ángel tenía hacia Mariela: “El nene no quería y lo decía. Dijo exactamente ‘no quiero ir’”.

Caterina afirmó que con Lorena, la madrastra, el nene estaba “impecable” y que su casa “era un castillo”, donde “tenía su habitación, su mueblecito gigante de Cars, sus juguetes, todo ordenadito”. Por eso, en su descargo, cuestionó que la Justicia lo enviara a un lugar que “no era una casa que estaba habitada para un nene”.

Además, la madrina del niño cuestionó el accionar de la madre tras la muerte ocurrida el domingo pasado: “Lo dejó en el hospital tirado como si fuese un animal”. En la misma línea, también apuntó contra las autoridades intervinientes: “Fueron unos inoperantes de mierda porque no lo escucharon”.

En el cierre, Caterina sostuvo que, cuando el juez firmó el fallo para que el niño quedara con su madre, “lo sentenció a muerte”.