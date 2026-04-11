En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
madre
Comodoro Rivadavia
Testimonio clave

La madrina de Ángel complicó a la madre por la muerte del nene: "El trato era..."

La madrina del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia apuntó contra la madre, quien es investigada por presunto maltrato hacia su hijo.

Caterina

Caterina, madrina de Ángel, apuntó contra la madre del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.

La madrina de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, comprometió con sus declaraciones a la madre del menor, quien está en la mira de la Justicia por presunto maltrato, luego de que las pericias determinaran que presentaba lesiones internas en la cabeza.

Leé también El duro descargo de la mamá del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia: "Nosotros..."
El duro descargo de la mamá del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia. 

Caterina contó que conoció a los padres, Luis y Mariela, cuando llegaron desde Misiones y les alquiló una parte de su casa. Según explicó, la relación de pareja “era una discordia todo el tiempo”. En ese marco, en diálogo con C5N, se refirió a la postura que tomó junto a su concubino: “Siempre estuvimos de lado de Ángel, no de Luis ni de Mariela, para que el nene esté bien, tranquilo y feliz”, contó.

Sobre el vínculo de la madre con el niño cuando era bebé, la mujer denunció una “marcada de límites muy exagerada” y aseguró haber presenciado “zamarreadas”, por lo que concluyó que “el trato era violento”.

Señaló que el menor “se tranquilizaba con Luis”, quien, según dijo, jugaba más con él, mientras que con la madre “estaba más alterado, más berrinchudo”.

La madrina de Ángel cuestionó el abandono que sufrió por parte de la madre

angel

La madrina también detalló que Mariela abandonó al niño y se fue a Córdoba durante casi cuatro años. En ese período, según relató, Ángel reconoció como madre a Lorena, la pareja de su padre.

Al referirse a la decisión de la Justicia de permitir la revinculación del menor con su progenitora en noviembre del año pasado, Caterina criticó que la mujer apareciera “4 años después como si nada para hacerse la madre”. Luego sentenció: “Biológicamente será su madre, pero madre es la que cría, no la que engendra”.

Durante la entrevista, la madrina recordó también el rechazo que Ángel tenía hacia Mariela: “El nene no quería y lo decía. Dijo exactamente ‘no quiero ir’”.

Caterina afirmó que con Lorena, la madrastra, el nene estaba “impecable” y que su casa “era un castillo”, donde “tenía su habitación, su mueblecito gigante de Cars, sus juguetes, todo ordenadito”. Por eso, en su descargo, cuestionó que la Justicia lo enviara a un lugar que “no era una casa que estaba habitada para un nene”.

Además, la madrina del niño cuestionó el accionar de la madre tras la muerte ocurrida el domingo pasado: “Lo dejó en el hospital tirado como si fuese un animal”. En la misma línea, también apuntó contra las autoridades intervinientes: “Fueron unos inoperantes de mierda porque no lo escucharon”.

En el cierre, Caterina sostuvo que, cuando el juez firmó el fallo para que el niño quedara con su madre, “lo sentenció a muerte”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
madre Comodoro Rivadavia
Notas relacionadas
La dura frase del abuelo de Lucio Dupuy tras la muerte del nene en Comodoro Rivadavia: "No..."
Conmoción por la muerte de un nene de 11 años apuñalado por un joven obsesionado con él
Video: una mamá agredió a chancletazos a su hijo por tener que ir a buscarlo a la comisaría

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar