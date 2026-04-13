ANSES paga un extra que pocos reclaman: cómo cobrarlo antes de que venza

Por este motivo, hay miles de beneficiarios que aún pueden cobrar este monto, pero deben actuar para no perderlo.

Qué hacer si no cobraste los $85.000 de ANSES

Quienes no hayan recibido la Ayuda Escolar pueden gestionar el cobro de forma sencilla a través de la plataforma digital del organismo. El punto central del trámite es la presentación del certificado de escolaridad, que acredita que el menor asiste a clases.

El procedimiento comienza en Mi ANSES, donde el titular debe ingresar con su CUIL y clave de seguridad social. Desde allí, se puede descargar el formulario correspondiente, que luego debe ser completado por la institución educativa. Una vez firmado, el documento debe volver a cargarse en el sistema para su validación.

Tras este paso, ANSES evalúa la información y, si todo está en regla, procede a liquidar el pago.

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Por qué muchas familias todavía no accedieron al beneficio

Una de las principales razones por las que este dinero no llega a todos los beneficiarios es la falta de información. Muchas personas creen que el pago se realiza automáticamente en todos los casos, cuando en realidad depende de que los datos estén actualizados y la escolaridad acreditada.

También influyen otros factores, como cambios en la situación familiar, errores en la carga de datos o demoras en la presentación de documentación. Todo esto puede hacer que el beneficio quede pendiente sin que el titular lo advierta.

En este escenario, revisar el estado del trámite se vuelve fundamental para no dejar pasar una suma importante.

Un ingreso que puede marcar la diferencia

El monto de la Ayuda Escolar en 2026 ronda los $85.000 por hijo. Al tratarse de un pago único, su impacto se concentra en un solo momento, lo que lo convierte en un respaldo clave para afrontar gastos educativos.

Además, este beneficio es compatible con otras prestaciones que perciben las familias, como la AUH o la Tarjeta Alimentar, lo que permite potenciar los ingresos mensuales.

La importancia de hacer el trámite a tiempo

Desde ANSES insisten en que la presentación del certificado escolar es un requisito indispensable para acceder al cobro en los casos en que no se haya acreditado automáticamente. No completar este paso implica, en la práctica, quedar afuera del beneficio.

Por eso, la recomendación es ingresar a Mi ANSES, verificar la situación personal y avanzar con la carga de documentación lo antes posible. De esta manera, se evita perder un ingreso que puede resultar fundamental para la economía familiar.