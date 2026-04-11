La Fragata Libertad zarpó desde Buenos Aires: inició su 54° viaje de instrucción con escala en EE.UU.

SDBGNDRT55HSVH37GOTQTTXPZI Los guardiamarinas en comisión viven una experiencia única de aprendizaje y evaluación durante la travesía.

Formación a bordo: clases y tareas en simultáneo

La capacitación a bordo combina formación académica con práctica operativa. Mientras un grupo recibe clases —con materias como planeamiento naval, comunicaciones y ética pública—, otro se desempeña en funciones dentro del buque. Luego, ambos intercambian roles.

La dinámica diaria exige que todos los tripulantes participen activamente en múltiples tareas, desde maniobras de navegación hasta actividades logísticas. Incluso, quienes cumplen funciones específicas deben colaborar en tareas generales como mantenimiento, limpieza y organización.

53U2AL2IRJGYFCNYPOIJ57BHAI Los guardiamarinas en comisión viven una experiencia única de aprendizaje y evaluación durante la travesía.

Una experiencia clave para la carrera naval

El viaje de instrucción de la Fragata Libertad es considerado una etapa fundamental en la formación de los futuros oficiales de la Armada. A lo largo de la travesía, los cadetes adquieren experiencia en navegación, disciplina y trabajo en equipo en condiciones reales.

Con esta nueva partida, el histórico buque escuela vuelve a posicionarse como uno de los símbolos más representativos de la formación naval argentina, en una misión que combina aprendizaje, diplomacia y presencia internacional.