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La Fragata Libertad zarpó desde Buenos Aires: inició su 54° viaje de instrucción con escala en EE.UU.

Además, el buque escuela tendrá paradas en destinos como Brasil y Jamaica. Entre los tripulantes se encuentran 45 guardiamarinas, pertenecientes a distintas promociones de la Armada.

La Fragata Libertad zarpó desde Buenos Aires: inició su 54° viaje de instrucción con escala en EE.UU.

La Fragata Libertad zarpó desde Buenos Aires: inició su 54° viaje de instrucción con escala en EE.UU.

La Fragata Libertad partió este sábado desde el puerto de Buenos Aires para iniciar su 54° Viaje de Instrucción, una travesía que se extenderá hasta fines de septiembre e incluirá una escala en Estados Unidos. Allí participará de las celebraciones por los 250 años de su independencia.

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El buque escuela de la Armada Argentina zarpó desde el Apostadero Naval Buenos Aires cerca de las 13, con más de 250 personas a bordo, entre oficiales, suboficiales, cabos, invitados especiales y guardiamarinas en comisión.

El viaje está comandado por el capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, acompañado por el capitán de fragata Juan Cruz Granja. A lo largo de los próximos meses, la embarcación recorrerá distintos puertos internacionales en el marco de la formación profesional de los futuros oficiales.

Entre los tripulantes se encuentran 45 guardiamarinas, pertenecientes a distintas promociones de la Armada, quienes serán evaluados durante toda la travesía. Si cumplen con los requisitos establecidos, obtendrán su graduación al finalizar el recorrido.

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Los guardiamarinas en comisi&oacute;n viven una experiencia &uacute;nica de aprendizaje y evaluaci&oacute;n durante la traves&iacute;a.&nbsp;

Los guardiamarinas en comisión viven una experiencia única de aprendizaje y evaluación durante la travesía.

Formación a bordo: clases y tareas en simultáneo

La capacitación a bordo combina formación académica con práctica operativa. Mientras un grupo recibe clases —con materias como planeamiento naval, comunicaciones y ética pública—, otro se desempeña en funciones dentro del buque. Luego, ambos intercambian roles.

La dinámica diaria exige que todos los tripulantes participen activamente en múltiples tareas, desde maniobras de navegación hasta actividades logísticas. Incluso, quienes cumplen funciones específicas deben colaborar en tareas generales como mantenimiento, limpieza y organización.

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Los guardiamarinas en comisi&oacute;n viven una experiencia &uacute;nica de aprendizaje y evaluaci&oacute;n durante la traves&iacute;a.&nbsp;

Los guardiamarinas en comisión viven una experiencia única de aprendizaje y evaluación durante la travesía.

Una experiencia clave para la carrera naval

El viaje de instrucción de la Fragata Libertad es considerado una etapa fundamental en la formación de los futuros oficiales de la Armada. A lo largo de la travesía, los cadetes adquieren experiencia en navegación, disciplina y trabajo en equipo en condiciones reales.

Con esta nueva partida, el histórico buque escuela vuelve a posicionarse como uno de los símbolos más representativos de la formación naval argentina, en una misión que combina aprendizaje, diplomacia y presencia internacional.

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