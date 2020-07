El diagnóstico de un intensivista sobre las camas de terapia: "La situación se está tornando crítica"

Arnaldo Dubin se refirió a la ocupación de camas de terapia intensiva en AMBA.

Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, habló con Mauro Viale en A24 donde se refirió a la creciente ocupación de camas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"El Hospital Posadas, el más grande del país, el domingo tenía un 100% de saturación", aseguró el especialista. Además, reveló que distintas fuentes de clínicas privadas de La Plata, donde reside, le manifestaron que "el colapso está cercano".

Por otro lado, Dubin se mostró desconfiado con respecto a los porcentajes de ocupación de camas que maneja el Gobierno. "Nosotros no coincidimos en que dan una versión edulcorada de la realidad y nos catalogan de agoreros", señaló.

Tras ser consultado sobre la posible solución al problema, el doctor habló de extremar el aislamiento. "A mí me parece que la flexibilización no ha sido nada oportuna, se ha hecho en el peor momento y me parece que hay que revertirlo", concluyó.