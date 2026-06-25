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La angustia de la familia de Germán Giuliani, el último argentino detenido en Venezuela: "No sabemos nada"

Sin noticias oficiales sobre su estado de salud ni contacto con las autoridades, los allegados de Germán Giuliani denunciaron que viven una situación de "desamparo absoluto".

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los allegados de Germán Giuliani denunciaron que viven una situación de desamparo absoluto. (Foto: redes sociales).

, los allegados de Germán Giuliani denunciaron que viven una situación de "desamparo absoluto". (Foto: redes sociales).

La familia de Germán Giuliani, el único ciudadano argentino que continúa detenido en Venezuela, atraviesa horas de máxima incertidumbre tras los devastadores terremotos que sacudieron al país durante la noche del miércoles. Sin noticias oficiales sobre su estado de salud ni contacto con las autoridades, sus allegados denunciaron que viven una situación de "desamparo absoluto" y reclamaron una respuesta urgente.

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Antes y después. Así quedó un edificio dañado por el terremoto. Registrado por uno de los moradores al escapar. (Foto: Captura de TV)

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron un saldo provisorio de 188 muertos y al menos 157 heridos, además de graves daños en edificios, cárceles e infraestructura pública, lo que incrementó la preocupación de la familia del abogado argentino.

Vanesa Giuliani, hermana del abogado detenido, aseguró en una nota con TN que desde el terremoto no recibieron ninguna comunicación oficial sobre la situación de Germán. "No sabemos nada. No tenemos ninguna información oficial, solo algunos comentarios de familiares, pero no nos han dejado llamar. Es desesperante. Estamos desamparados", expresó.

La mujer contó que pasó toda la noche esperando novedades y explicó que supieron que varias cárceles quedaron afectadas por el movimiento sísmico. "Sé que anoche estuvieron sin luz y que hubo penales con daños en su estructura", relató.

La familia del argentino Germán Giuliani pidió que la embajadora de EE.UU. en Venezuela interceda por su liberación. (Archivo)

La familia del argentino Germán Giuliani pidió que la embajadora de EE.UU. en Venezuela interceda por su liberación. (Archivo)

Aunque la información que lograron reunir indica que el establecimiento penitenciario donde permanece Giuliani "aparentemente no sufrió" destrozos importantes, aclaró que nadie puede confirmar qué ocurre dentro del penal.

Vanesa también denunció que la familia nunca recibió asistencia consular desde que Germán fue detenido hace más de un año. "Pusieron un teléfono del consulado, pero mi hermano nunca tuvo apoyo consular. Nadie fue a verlo, nadie controló su estado de salud y jamás recibió una llamada", cuestionó.

Según explicó, Giuliani solo puede comunicarse con su familia una vez cada quince días y bajo estricta vigilancia. Hasta la mañana de este jueves, tampoco habían obtenido respuestas de la Cancillería.

El reclamo ante la CIDH

La familia de Giuliani presentó hace poco más de dos meses una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

En la presentación solicitaron medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física del abogado, además de exigir información sobre:

  • Su estado de salud.
  • Su situación jurídica.
  • Su lugar de detención.
  • El acceso a asistencia consular y defensa legal.

El escrito sostiene que Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana cuando navegaba en aguas del estado de Anzoátegui junto a tres ciudadanos venezolanos.

El histórico hotel Edward, colapsado en la ciudad de La Guair. (Foto: REUTERS)

El histórico hotel Edward, colapsado en la ciudad de La Guair. (Foto: REUTERS)

Denuncias de malos tratos y acusaciones de terrorismo

Según la documentación presentada ante la CIDH, el abogado permanece detenido con comunicaciones "extremadamente restringidas", sin acceso regular a un abogado ni asistencia consular, además de sufrir largos períodos de incomunicación.

La familia también denunció:

  • Golpes durante los interrogatorios.
  • Falta de alimentación adecuada.
  • Ausencia de atención médica.
  • Presuntas presiones para obligarlo a declarar.

Las autoridades venezolanas lo vincularon con supuestos delitos de terrorismo y narcotráfico, acusaciones que sus familiares rechazan de manera categórica y consideran completamente infundadas.

Actualmente, Giuliani es el único ciudadano argentino que continúa detenido en Venezuela, luego de que otros compatriotas arrestados en los últimos años recuperaran la libertad, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo, quien regresó a la Argentina a comienzos de marzo.

"Es una doble tortura"

En medio de la incertidumbre provocada por el terremoto, Vanesa Giuliani volvió a pedir respuestas urgentes y describió el drama que vive toda la familia. "A la injusticia de estar secuestrados, porque no tienen un proceso legal, ahora se suma esta tragedia. ¿Qué están esperando? ¿Que el penal se les caiga encima? ¿Que los sepulte una réplica? Es una doble tortura para nosotros", concluyó.

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